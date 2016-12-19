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Сильвестр Сталлоне отказал Трампу
Вышеобозначенный пост Сталлоне предложил сам избранный президент США Дональд Трамп. Как сообщает Variety, Сталлоне признался: он весьма польщен доверием Дональда, но считает, что принесет больше пользы в работе с ветеранами.
Сильвестр заявил, что наиболее значимой для него видится деятельность по организации помощи бывшим военным. Актер уверен: по возвращении со службы им необходимо помогать с жильем, финансами и социальной адаптацией.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, что намерен назначить Сталлоне главой Национального фонда искусств и гуманитарных наук. Однако еще тогда Трамп отметил, что окончательное решение о назначении актера еще не принято. Западные СМИ писали: актер уже отреагировал на эту новость и якобы высказал свое положительное отношение к будущей должности. Вероятно, репортеры сделали такой вывод, исходя из неоднократных выступлений Сталлоне в поддержку Трампа.
Национальный фонд искусств, конечно, далек от благотворительных планов Сталлоне. Его сотрудники занимаются распределением государственных грантов среди всевозможных арт-площадок, музеев и организаций. Ежегодный оборот фонда сегодня составляет более 148 миллионов долларов.
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