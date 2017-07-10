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Искусство публичного выступления

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Многие из нас не раз сталкивались с публичными выступлениями. Презентовать новый продукт на совещании, выступить с докладом на конференции или убедить друзей в гениальности идеи – навыки ораторского искусства пригодятся везде. Кому-то очаровать аудиторию удается легко, но большинству потребуется много часов практики.
прочитано 319 раз

Как новичкам не бояться публичных выступлений, и что делать тем, кто уже имеет опыт общения со слушателями, но хотел бы совершенствовать свои навыки?

Взаимодействие с аудиторией

Все знают, что не бывает второго шанса произвести первое впечатление, но мало кто серьезно прорабатывает первые пять минут выступления. А ведь завалив вступительную часть, будет крайне непросто выстроить дальнейший успешный диалог с аудиторией. Поэтому не лишним будет основательно продумать начало своего спича.

Привлечь внимание поможет удачная шутка, краткая эмоциональная история или небольшое задание. Например, предложите слушателям выбрать, что, по их мнению, будет популярнее – пример "А" или пример "В", и попросите их записать ответ на листочке. Сохраняя интригу, пообещайте вернуться к ответам в конце выступления. На протяжении спича периодически проверяйте обратную связь вопросами в зал – публике важно почувствовать энтузиазм и искреннюю заинтересованность.

Кстати, будьте готовы к тому, что вопросы будете задавать не только вы, но и аудитория. И это хороший знак – во-первых, вас действительно слушают, а во-вторых, такие вопросы помогут оживить выступление. Обязательно повторите вопрос, чтобы все, в том числе и вы, правильно его поняли. Проявляя таким образом вежливость, спикер также выигрывает для себя время, чтобы собраться с мыслями и предоставить хороший ответ.

Старайтесь всегда держать зрительный контакт с публикой и не злоупотреблять сухой терминологией. Лучше добавьте в речь необычные факты и яркие примеры, чтобы гарантированно запомниться аудитории и установить атмосферу взаимного уважения и дружелюбия.

Фото: GLOBAL LOOK press

Структура выступления

Важно досконально знать план своего выступления и не отступать от последовательности изложения информации. Будет хорошо, если вы кратко озвучите такой план аудитории – людям свойственно слушать внимательнее, когда они представляют объем и содержание материала. Анонс нескольких полезных навыков, которые слушатели получат по итогу выступления, тоже поможет им сконцентрироваться.

После первой части спича – заманчивого вступления – переходите к основной части, разбив ее на блоки. Традиционно блок интриги включает в себя информацию о полезном опыте в решении определенной проблемы, преимуществах и успешных примерах. Позитивно воспринимаются публикой актуальные кейсы с визуализацией. Для усиления эффекта разбавляйте речь метафорами – например, большую сумму можно представить в количестве самолетов, которые можно на нее купить.

Когда вы достаточно "разогрели" аудиторию, самое время перейти к кульминации выступления. Кроме конкретных предложений, тут можно преподнести и ваше видение ситуации с прогнозом и перспективами развития. В конце концов, хорошие спикеры всегда умеют поставить в выступлении красивую точку. Подводя итоги, наглядно пройдитесь по ключевым пунктам и покажите их на слайде.

Визуализируй и властвуй

Как известно, восприятие выступления аудиторией только на 10% зависит от того, что спикер говорит, и в гораздо большей мере определяется тем, как именно он это произносит и что при этом показывает.

Люди давно устали от однотипных и не запоминающихся слайдов, поэтому не стесняйтесь использовать все преимущества визуализации. Благо, в интернете вы найдете уйму ресурсов: на Tumblr, Pinterest, GIPHY и Youtube можно подобрать цепляющий контент даже на самые серьезные темы. Настала эпоха, когда текст уже не так важен – на первый план выходят картинки. Добавляйте в свою презентацию динамику с помощью гифок, расставляйте акценты удачными интернет-мемами, красиво структурируйте материал инфографикой, и тогда вас точно запомнят.

Фото: Ethan Miller/Getty Images for Comedy Central

Внимание на время

Репетируя выступление перед зеркалом, уделяйте особое внимание его длительности. Наиболее актуально четкое соблюдение тайминга, когда после вас есть другие спикеры. Если формат позволяет, старайтесь закончить выступление чуть раньше запланированного, чтобы оставить время для вопросов или неформального общения.

Попробуйте эффектно использовать паузы во время речи – 10 секунд выразительного молчания после интригующего предложения обеспечат оратору внимание даже самых уставших слушателей. Не бойтесь пауз, а применяйте их для укрепления своей харизмы. Не важно, что именно вы презентуете публике – краткий доклад на 15 минут, трехчасовой мастер-класс или экспресс-презентацию для инвестора на 5 минут. В любом случае вам нужно уметь одновременно качественно подавать материал и удерживать внимание людей, а это требует серьезной концентрации и подготовки.

Уверенное владение навыком ораторского искусства поможет добиться успеха в любой области – от признания в любви до получения гранта для стартапа. Главное – правильно настроиться, найти контакт с аудиторией, разукрасить свой материал яркой визуализацией и соблюсти временные рамки. 

10 июля 2017, 17:35

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