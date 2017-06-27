Как превратить стартап в успешный бизнес

Чтобы развить стартап, нужны серьезные навыки бизнес-управления, и о них написано уже немало. Но не менее активно на успех проекта влияют личные качества основателя: его упорство, лидерство, умение договариваться. Какие же черты характера стоит развивать основателю стартапа?

Видение

Основатель и руководитель стартапа должен быть, в первую очередь, визионером. Нужно уметь мыслить глобально и "оформлять" свои мечты в конкретные цели проекта. А еще надо понимать, как к этим целям двигаться. При этом нужна стратегия, а не подробный бизнес-план: слишком много маневров придется совершать на пути, детализированный план придется часто переписывать.

Видение, помимо прочего, помогает поддерживать и мотивировать сотрудников. Для стартапа, который часто не может себе позволить финансовых бонусов, это важно вдвойне.

Лидерство

Чтобы донести видение до команды, нужны лидерские качества. Тут надо понять разницу между лидером и менеджером. Приведу меткую метафору Стивена Кови из книги "7 навыков высокоэффективных людей". Автор объясняет разницу на примере группы людей, которой нужно пройти через джунгли. Менеджер ведет всех вперед, руководит командой, учит членов группы правильно пользоваться мачете. Лидер забирается на самое высокое дерево и выясняет, куда вообще идти и какой маршрут лучше выбрать. И, главное, люди верят и идут туда, куда лидер указывает. Мне, признаюсь, на начальных этапах таких качеств не хватало, пришлось учиться.

Общительность

Основатели стартапов и участники их команд – очень тесная среда, и этим нужно пользоваться. Фаундеру стоит использовать любую возможность завести новые знакомства: семинары, митапы, конференции. Друзья могут пригодиться где угодно, от поиска специалистов до контактов с потенциальными инвесторами. Чтобы начать переговоры, нужно либо познакомиться с инвестором лично, либо иметь warm introduction – поддержку общего знакомого, который сможет вас представить. Это правило действует и в личном общении, и в онлайне. Так что широкий круг знакомств для руководителя стартапа – жизненная необходимость.

Выступления и презентации

Грамотная презентация своего проекта, умение коротко и сочно рассказать о перспективах компании — один из основных навыков основателя стартапа. Придется освоить все форматы питча (так называется короткий, но информативный рассказ о стартапе).

Презентовать собственный проект малознакомым людям поначалу может быть сложно. Чтобы справиться с волнением, можно устроить себе репетицию перед зеркалом или попробовать "питчить" друга. Еще один совет – подготовиться к вопросам, которые скорее всего задаст собеседник.

Ведение переговоров

Это отдельный важный навык, которому стоит учиться. Помимо умения презентовать проект, здесь требуется еще и умение слушать собеседника. Чтобы переговоры прошли успешно, нужно понимать, что человеку предложить. В некоторых случаях полезно будет вовремя понять, что ваши с собеседником цели не пересекаются, и выйти из переговоров – сохранив достоинство и полезный контакт на будущее.

Английский язык

Этот совет крайне актуален для СНГ. В наших странах пока очень низкий уровень английского. Это закрывает двери перед потенциальными основателями стартапов: не дает им учиться в международных акселерационных программах, посещать лучшие профессиональные ивенты, общаться с коллегами и инвесторами из других стран.

Умение видеть "своих" людей

Стартап делает команда. Хороших идей, из которых могли бы родиться перспективные проекты, на самом деле очень много. Просто не все могут реализовать задуманное. Чтобы довести дело до конца, нужны люди, на которых можно положиться. Принимая человека в команду, стоит обращать внимание не только на его практические навыки, но и на мотивацию. Как показывает практика, мотивация даже важнее.

Гибкость мышления

Путь стартапа никогда не бывает гладким и ровным. Сложности подстерегают компанию за каждым углом, и фаундер должен уметь быстро переключаться, чтобы с ними справиться. У некоторых проблем, на первый взгляд, не будет решения. Решение других окажется слишком дорогим или технически сложным. В таких ситуациях необходимо мыслить более гибко, находить альтернативы.

Не забываем, что стартап развивает небольшая группа людей. Основатель, как и другие участники команды, может брать на себя сразу несколько ролей, и внештатные ситуации будут возникать по всем направлениям. При этом нельзя бросить силы на решение проблемы в одной области и оставить без присмотра остальные. Переключаться придется действительно быстро.

Способность держать фокус

Наряду с умением переключаться, основателю стартапа потребуется умение расставлять приоритеты и фокусироваться на главном. Стартап должен демонстрировать рост в 20%, а то и 30% в месяц. Чтобы обеспечить такие темпы, нужно отбросить лишнее и делать только то, что максимально двигает проект вперед. Придется научиться говорить "нет" второстепенным функциям в продукте и разного рода "рюшечкам".

Упорство и трудолюбие

Все вышеназванные навыки — ничто, если нет упорства и трудолюбия. Например, мой стартап взлетел только с третьей попытки, а перед этим мы полностью прогорели дважды: в Киеве и в Бостоне. Но мы не сдались и попробовали еще раз, исправив ошибки.

Очень важно правильно воспринимать неудачи. Опыт провала – тоже опыт, и порой даже более ценный, чем успех. Нужно научиться вставать после падения и идти дальше, потому как на пути стартапа больших и маленьких провалов может быть много. Но цель того стоит. Как говорил основатель Alibaba Group Джек Ма, "сегодня будет непросто, завтра будет еще хуже, но послезавтра все будет прекрасно".