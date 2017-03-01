Самые опасные виды зависимости

Зависимость, или аддикция – это навязчивая потребность в чем-то или ком-то. Все зависимости имеют общие механизмы, напрямую связанные с конкретным типом личности. Есть у человека склонность к зависимости или нет, можно определить уже сразу после рождения ребенка, изучив его гороскоп, однако склонность – это еще не зависимость.

Воспитание ребенка и окружение, в котором живет взрослый, определяют, проявится какая-либо склонность или нет. Игнорирование потребностей ребенка, лишение его самостоятельности, чрезмерная опека, критика, снижающая его самооценку, приводят к зависимости. Какова же природа зависимости и можно ли с ней бороться?

Самые распространенные и опасные зависимости – алкогольная, наркотическая и игровая. Но жизнь не стоит на месте, современные ценности и достижения техники переворачивают все с ног на голову и порождают новые виды аддикции – компьютерную (пристрастие к компьютерным играм, навязчивый веб-серфинг, киберсексуальную зависимость, патологическую тягу к социальным сетям), шопоголизм, анорексию и прочие. Зависимость может быть не только от каких-то веществ, действий, предметов. У некоторых возникает зависимость от других людей. Наиболее предрасположены к ее формированию те, кто страдает астенической психопатией (ее еще иначе называют зависимым расстройством личности).

Все зависимости можно разделить на химические и нехимические. К нехимическим относят трудоголизм, зависимость от компьютеров, патологическую склонность к азартным играм (гэмблинг), склонность к чрезмерной трате денег. Также существует аддикция в отношениях, то есть привычка к определенному типу отношений. Есть люди, которым свойственна патологическая привычка везде опаздывать, жить в состоянии постоянной нехватки времени.

Химические виды аддикции – это алкоголизм, зависимость от табака, различных наркотических и психоактивных веществ (опиатов, каннабиоидов, транквилизаторов, барбитуратов, галлюциногенов, кофеина, растворителей). Промежуточное место между химическим и нехимическим пристрастиями занимают нервная анорексия и нервная булимия.

Специалисты выделяют физическую (физиологическую) и психологическую (психическую) аддикции. Физическая зависимость – это то же самое, что и химическая аддикция, а психологическая – нехимическая.

При физической зависимости определенное вещество становится незаменимым для нормальной жизнедеятельности человека, если прекратить "принимать" это вещество или каким-либо образом контактировать с ним, то развивается синдром отмены, сопровождающийся различными проявлениями.

Психологическая аддикция – необходимость или потребность в чем-то для поддержки или даже выживания. Проявляется она неудержимым влечением к чему-то или к кому-то. Человек осознает, что с ним что-то не так, что его привязанность чрезмерно выражена, может возникать внутренний диалог, спор по поводу предмета или объекта зависимости, однако влечение очень сильное.

Типичные проявления психологической зависимости – это постоянные мысли о предмете (например, наркотике) или объекте пристрастия (о каком-то человеке), подъем настроения только от одной мысли о приеме наркотика/алкоголя, очередном компьютерном сеансе, прогулках по магазинам или встрече с любимым человеком, состояние эйфории во время приема наркотического вещества, появление азарта, чувство неудовлетворенности, эмоциональный спад при отсутствии наркотика, компьютера.

Психическая аддикция присутствует при всех видах зависимостей – при алкоголизме, при употреблении наркотических веществ, является основным проявлением зависимости от компьютера и азартных игр, шопоголизма. Физическая аддикция распространяется на злоупотребление психоактивными веществами, выраженность ее может колебаться в зависимости от вещества. Так, при злоупотреблении канабисом и кокаином физическая зависимость может быть не отчетливо выражена.

Наличие некоторых психологических факторов является благодатной почвой для развития патологического пристрастия. Наиболее важным среди них является воспитание в детстве. Люди, получившие психологические травмы в детском возрасте, более склонны к развитию зависимости. Среди таких травм – жестокое обращение, насилие в доме, воспитание ребенка в неполной семье. На психику ребенка может влиять тревога вследствие повышенной напряженности и нервозности матери. У других детей, склонных к зависимости, выделяют личностные особенности характера, такие как наличие скрытого комплекса неполноценности, сочетающегося с внешним стремлением к проявлению собственного превосходства, пониженная переносимость повседневных трудностей вместе со стойкостью к кризисным ситуациям, стремление ко лжи.

Социопатия, сочетающаяся со страхом перед стойким эмоциональным контактом (такие люди легко заводят знакомства, имеют множество приятелей, однако боятся по-настоящему раскрыться перед кем-то, иметь близкие душевные отношения), нежелание принимать решения, стремление обвинять других, перекладывать на них свою вину, стереотипность, повторяемость поведения. Психологи отмечают и социальные факторы, влияющие на развитие зависимости. Наиболее значимый из них – это когда человек ощутил на себе последствия дискриминации по какому-либо признаку (половому, национальному, экономическому).

Помимо психологической и физической зависимости, аддикция может также проявляться синдромом отмены (абстинентным синдромом), утратой количественного и ситуационного контроля.

Синдром отмены – физические и психические нарушения, которые происходят во время резкой отмены употребления психоактивного вещества. При компьютерной, игровой зависимости синдрома отмены в типичном его понимании не будет, ведь само патологическое пристрастие развивается не на обменном, а на психологическом уровне. Про утрату количественного контроля говорят тогда, когда человек не способен регулировать дозу принятого алкоголя или другого психоактивного вещества, что может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу вследствие передозировки. Утрата ситуационного контроля проявляется тем, что человек прибегает к употреблению психоактивных веществ в неподобающих ситуациях, играет в азартные игры в долг на огромные суммы, не учитывает последствий своих действий для себя и окружающих.

Зависимость – огромная проблема, как для самого человека, так и для окружающих. Большинство людей, имеющих какие-либо патологические пристрастия, не способны к построению нормальных взаимоотношений с людьми, их социальное положение в обществе весьма шаткое. Чтобы справиться с аддикцией, человеку необходима помощь и поддержка близких людей.