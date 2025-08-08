В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 8 августа

13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников
81

В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

Кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату до 3 млн рублей. Подготовку ведут инструкторы из состава легендарного спецподразделения. Программа включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

"Центр создает комфортные условия для будущих защитников. Здесь в одном месте можно оформить документы, пройти медкомиссию и получить начальную подготовку",

– отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Комплекс рассчитан на 500 человек одновременно. Центр курирует Герой России Сергей Лысюк.

"Мы даем не просто навыки, а понимание ответственности и командного духа", – подчеркнул он.

Для консультаций работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77. Подать заявку можно на сайте контрактмо.рф.

Шоу-бизнес в Telegram

8 августа 2025, 13:15
Дни.ру✓ Надежный источник

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест
В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского. Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 20 тыс.

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития
На молодежном экофоруме в Камчатском крае представили проекты в сфере чистой энергетики. На Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема.

Инвестиционный дом D8 – отзывы и услуги

Инвестиционный дом D8 – отзывы и услуги
Российская компания по управлению капиталами. Инвестиционный дом D8 специализируется на работе с квалифицированными инвесторами — как частными лицами, так и организациями.

Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа

Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погоды. Синоптики прогнозируют, что уже сегодня, примерно с 12:00, на столицу обрушатся мощные ливни с грозами, а в отдельных районах возможен град.

Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус

Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус
Группа из семи альпинистов во главе с 66-летним жителем Балашихи Алексеем Корняковым 30 июля поднялась на западную вершину Эльбруса (5 642 м), посвятив восхождение памяти погибших и без вести пропавших участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа. Корняков — отец военнослужащего, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении.

Выбор читателей

06/08СрдНе стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 07/08ЧтвПрощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 07/08ЧтвО потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 06/08СрдОмар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 07/08ЧтвУшел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 06/08СрдМосквичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой