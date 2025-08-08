В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников

В подмосковной Балашихе действует первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный при участии спецназа "Витязь", сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Центр, открытый в апреле 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, объединяет все этапы – от оформления документов до начальной военной подготовки.

Кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату до 3 млн рублей. Подготовку ведут инструкторы из состава легендарного спецподразделения. Программа включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

"Центр создает комфортные условия для будущих защитников. Здесь в одном месте можно оформить документы, пройти медкомиссию и получить начальную подготовку",

– отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Комплекс рассчитан на 500 человек одновременно. Центр курирует Герой России Сергей Лысюк.

"Мы даем не просто навыки, а понимание ответственности и командного духа", – подчеркнул он.

Для консультаций работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77. Подать заявку можно на сайте контрактмо.рф.