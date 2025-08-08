Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные

Разнообразная программа составлена с учетом разных интересов и возраста горожан.

В летние дни так приятно проводить досуг с семьей или друзьями на свежем воздухе. Сделать это можно, не покидая пределы мегаполиса, например, в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Там с 8 по 10 августа посетителей ждут фестивали, концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия. Участие бесплатное.

В Измайловском парке 9 августа можно присоединиться к экскурсии, посвященной его истории. Гости прогулки увидят большое колесо обозрения, мемориальный комплекс «Площадь Мужества», Круглый пруд и другие местные достопримечательности. В этот же день с 11:00 до 14:00 в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» москвичей старше девяти лет приглашают принять участие в занятии «Пленэрные каникулы», во время которого они создадут картины под руководством педагога.

Парк «Радуга» приглашает на III фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние», который будет проходить 8 – 10 августа. В программе – роспись деревянных игрушек и шоперов, анимация и соревнования по хоббихорсингу.

Посетителей Лианозовского парка 9 и 10 августа ждут дворянские игры, променад с беседами о литературе, романсы под гитару, ретроателье, где можно примерить костюмы XIX века. Окунуться в атмосферу летней Москвы XIX века также можно будет в саду имени Н.Э. Баумана, где проходит фестиваль «Усадьбы Москвы».

В Таганском парке 9 августа будет посвящено спорту. С 10:00 до 19:00 там запланированы акробатические выступления спортсменов из школы воздушной гимнастики в рамках Дня физкультурника. В парке «Северное Тушино» 9 августа в 09:00 запланированы субботние старты «Пять верст». Состоится дружеская тренировка для посетителей в возрасте от 14 лет на дистанцию пять километров по живописному маршруту.

Женщины, ожидающие ребенка, могут посетить йогу для беременных. Занятие пройдет 9 августа с 10:30 до 11:45 в парке Олимпийской Деревни. С собой нужно будет принести коврик и воду. Перед посещением занятия рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Эти и другие события в парках организованы в рамках проекта «Лето в Москве» – главного события сезона. Подробности – на сайте.