Пятница 8 августа

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные
104

Разнообразная программа составлена с учетом разных интересов и возраста горожан.

В летние дни так приятно проводить досуг с семьей или друзьями на свежем воздухе. Сделать это можно, не покидая пределы мегаполиса, например, в парках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Там с 8 по 10 августа посетителей ждут фестивали, концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия. Участие бесплатное.

В Измайловском парке 9 августа можно присоединиться к экскурсии, посвященной его истории. Гости прогулки увидят большое колесо обозрения, мемориальный комплекс «Площадь Мужества», Круглый пруд и другие местные достопримечательности. В этот же день с 11:00 до 14:00 в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» москвичей старше девяти лет приглашают принять участие в занятии «Пленэрные каникулы», во время которого они создадут картины под руководством педагога.

Парк «Радуга» приглашает на III фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние», который будет проходить 8 – 10 августа. В программе – роспись деревянных игрушек и шоперов, анимация и соревнования по хоббихорсингу.

Посетителей Лианозовского парка 9 и 10 августа ждут дворянские игры, променад с беседами о литературе, романсы под гитару, ретроателье, где можно примерить костюмы XIX века. Окунуться в атмосферу летней Москвы XIX века также можно будет в саду имени Н.Э. Баумана, где проходит фестиваль «Усадьбы Москвы».

В Таганском парке 9 августа будет посвящено спорту. С 10:00 до 19:00 там запланированы акробатические выступления спортсменов из школы воздушной гимнастики в рамках Дня физкультурника. В парке «Северное Тушино» 9 августа в 09:00 запланированы субботние старты «Пять верст». Состоится дружеская тренировка для посетителей в возрасте от 14 лет на дистанцию пять километров по живописному маршруту.

Женщины, ожидающие ребенка, могут посетить йогу для беременных. Занятие пройдет 9 августа с 10:30 до 11:45 в парке Олимпийской Деревни. С собой нужно будет принести коврик и воду. Перед посещением занятия рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Эти и другие события в парках организованы в рамках проекта «Лето в Москве» – главного события сезона. Подробности – на сайте.

8 августа 2025, 12:03
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу
Современный спортивный кластер органично впишется в исконную планировку территории. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок часть территории усадьбы Виноградово в заказнике «Долгие пруды», расположенном на северо-востоке столицы.

На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ

На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ
Строители уже перешли к отделке помещений. Возведение московского городского вокзала Беговая идет активными темпами.

На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей

На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей
Там ребята могут провести время в ожидании начала мультфильма в бесплатном летнем кинотеатре. Северный речной вокзал уже зарекомендовал себя как одно из ключевых мест притяжения жителей и гостей столицы в любое время года.

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году
Значительная часть запланированных работ уже выполнена. В Москве реализуется программа комплексного благоустройства, которая включает в себя обновление столичных улиц в отдаленных от центра районах города.

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы
Остановки сделали ближе к метро и важным городским объектам. Два новых магистральных маршрута свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы.

