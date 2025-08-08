Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 8 августа

Пятница 8 августа

11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ
На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ

111

Строители уже перешли к отделке помещений.

Возведение московского городского вокзала Беговая идет активными темпами. Работы ведутся круглосуточно. На данный момент готовность будущего крупного транспортного узла превышает 62%.

Московский городской вокзал Беговая появится на границе Хорошевского и Пресненского районов на месте бывшей станции Беговая. В 2019 году ее включили в состав первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Белорусско-Савеловского направления, были проведены работы по ее благоустройству в соответствии со стандартом. Однако быстро растущий пассажиропоток, в том числе в связи с активной застройкой поблизости, потребовал масштабной реконструкции. И в декабре 2022 года специалисты приступили к возведению современного вокзала.

На сегодня первый этап реализации проекта практически завершен. Сейчас идет активное строительство платформ и надземного вестибюля. Специалисты уже закончили монтаж кровли над эскалаторами и конкорсом и покрывают эти участки огнезащитным составом. Над платформами монтируют фальцевую вертикальную кровлю. Кроме того, продолжается их остекление и монтаж систем освещения. Сложные работы в условиях плотной городской застройки и интенсивного железнодорожного движения ведутся по уникальной технологии без остановки транспортного сообщения.

Уже в 2025 году планируется полностью завершить отделочные работы на платформах, устройство фасада мостовой части и южного вестибюля конкорса. На следующем этапе построят северный вестибюль, который интегрируют с метро. Пересадка будет проходить в теплом контуре и займет не более одной минуты. Помимо этого, здесь появится кросс-платформенная пересадка между Московскими центральными диаметрами.

После завершения реконструкции на вокзале появятся две береговые и одна островная платформа, а также трехэтажный отапливаемый надземный конкорс. Его соединят под землей с действующим западным вестибюлем станции метро «Беговая». Таким образом на месте устаревшей станции появится современный московский хаб, который объединит МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, а также наземный транспорт. Это значительно улучшит транспортную доступность районов Беговой, Хорошевский, Пресненский.

8 августа 2025, 09:49
На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей

Там ребята могут провести время в ожидании начала мультфильма в бесплатном летнем кинотеатре. Северный речной вокзал уже зарекомендовал себя как одно из ключевых мест притяжения жителей и гостей столицы в любое время года.

Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году

Значительная часть запланированных работ уже выполнена. В Москве реализуется программа комплексного благоустройства, которая включает в себя обновление столичных улиц в отдаленных от центра районах города.

Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы

Остановки сделали ближе к метро и важным городским объектам. Два новых магистральных маршрута свяжут Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы.

Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа

Те, кто только мечтают завести питомца, могут найти пушистого друга прямо на площадке фестиваля. Фестиваль «Моспитомец» пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа в рамках летнего клуба «Москва».

В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году

По просьбам москвичей сотрудники ЦОДД также перенастраивают режим работы действующих светофоров. Регулировать движение на перекрестках и пешеходных переходах в Москве помогают более 64 тысяч светофоров.

