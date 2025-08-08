На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ

Строители уже перешли к отделке помещений.

Возведение московского городского вокзала Беговая идет активными темпами. Работы ведутся круглосуточно. На данный момент готовность будущего крупного транспортного узла превышает 62%.

Московский городской вокзал Беговая появится на границе Хорошевского и Пресненского районов на месте бывшей станции Беговая. В 2019 году ее включили в состав первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Белорусско-Савеловского направления, были проведены работы по ее благоустройству в соответствии со стандартом. Однако быстро растущий пассажиропоток, в том числе в связи с активной застройкой поблизости, потребовал масштабной реконструкции. И в декабре 2022 года специалисты приступили к возведению современного вокзала.

На сегодня первый этап реализации проекта практически завершен. Сейчас идет активное строительство платформ и надземного вестибюля. Специалисты уже закончили монтаж кровли над эскалаторами и конкорсом и покрывают эти участки огнезащитным составом. Над платформами монтируют фальцевую вертикальную кровлю. Кроме того, продолжается их остекление и монтаж систем освещения. Сложные работы в условиях плотной городской застройки и интенсивного железнодорожного движения ведутся по уникальной технологии без остановки транспортного сообщения.

Уже в 2025 году планируется полностью завершить отделочные работы на платформах, устройство фасада мостовой части и южного вестибюля конкорса. На следующем этапе построят северный вестибюль, который интегрируют с метро. Пересадка будет проходить в теплом контуре и займет не более одной минуты. Помимо этого, здесь появится кросс-платформенная пересадка между Московскими центральными диаметрами.

После завершения реконструкции на вокзале появятся две береговые и одна островная платформа, а также трехэтажный отапливаемый надземный конкорс. Его соединят под землей с действующим западным вестибюлем станции метро «Беговая». Таким образом на месте устаревшей станции появится современный московский хаб, который объединит МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, а также наземный транспорт. Это значительно улучшит транспортную доступность районов Беговой, Хорошевский, Пресненский.