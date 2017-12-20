Как сохранить бодрость зимой

Зимой большинство людей впадают в хандру: их настигает апатия, печаль и быстрая утомляемость. Не хочется просыпаться и идти на работу, пробовать что-то новое, двигаться вперед. Как перебороть эти ощущения?



Если ваше настроение зависит от погоды за окном, холодное время года – нелегкая пора. Вылезать из-под одеяла становится все сложнее, мотивация падает, все валится из рук и ничего не хочется делать? Пора взять себя в руки и справиться с сезонной хандрой. Как это сделать – разберем по пунктам.

Повысить активность

Зима – отличное время, чтобы заняться спортом. По окончанию лета спортзалы заметно пустеют, а это значит, что заниматься в них становится куда комфортнее. Занятия спортом отлично бодрят, помогают освежить голову и справиться с плохим настроением. Иммунитет вам тоже будет благодарен.

Кстати, совсем не обязательно идти именно в зал: можно покататься на лыжах, сходить на каток или даже просто прогуляться по парку. Только не забывайте правильно одеваться и выбрать оптимальную обувь, чтобы прогулка принесла максимум удовольствия. Эндорфины, которые вы получите в процессе занятий спортом, еще несколько часов будут подпитывать энергией.

Наладить режим сна

Просыпаться зимним утром не так легко и комфортно, как летом. Особенно, если поспать удалось всего несколько часов. Зимой, как никогда, организм требует восстановления сил и баланса в организме. И здоровый сон тут – ключевой помощник.

Во-первых, советуют выработать стабильный режим: на протяжении длительного времени ложитесь и вставайте в одно и то же время, уделяя сну не менее семи часов. Во-вторых, откажитесь от употребления кофеина и алкоголя на ночь. Это поможет легче засыпать и избавит от состояния разбитости с самого утра. Если есть возможность отслеживать качество сна с помощью фитнес-трекера или другого девайса, не упустите ее. Если обнаружите, что организм совершенно не восстановился даже после семи часов отдыха, постарайтесь в этот день лечь немного раньше и позвольте себе расслабиться.

Устраивать регулярные дружеские посиделки

Одно из лучших лекарств от хандры – встреча с друзьями. При том, что на улице похолодало, совсем не обязательно идти в бар или ресторан. Почему бы не собраться душевной компанией и не поиграть в настольные игры, не сходить на премьеру в кино, а после – обменяться последними новостями и впечатлениями. Этот вариант куда лучше способствует повышению настроения, нежели привычка сидеть на работе до глубокой ночи, прокрастинируя над задачами, к которым не лежит душа. Встреча с близкими придаст сил и уверенности в себе, а значит, и задачи начнут выполняться куда проще и приятнее.

Запланировать ближайший отпуск

Это одно из самых эффективных решений в борьбе с плохим настроением. Нередко она наступает после лета именно потому, что вы остро ощущаете конец отпускного периода. Советую посвятить свободное время выбору нового направления для следующего отпуска. Подбор билетов, вариантов проживания и планирование досуга в ближайшем отпуске не позволит впасть в апатию и принесет массу приятных ощущений.

Соблюдать полезный рацион

Этот совет актуален не только для поднятия духа, но и для укрепления иммунитета, но им почему-то часто пренебрегают. Зимой можно побаловать себя мандаринами, хурмой, грушами и яблоками. Витамины, которые содержатся во фруктах и овощах, будут куда полезнее капсул, которые продаются в аптеках круглый год.

Поставить себе цель

Этот вариант хорош для тех, кто получает удовольствие от самомотивации и достижения внутренних вершин. Сконцентрировавшись на цели, которая давно вам не давалась, вы отвлечетесь от сезонной хандры и сможете стать лучшей версией себя. Выучить английский? Встать наконец-то на сноуборд? Осилить ту самую профессиональную литературу, до которой вот уже несколько месяцев не доходят руки? Все возможно, если задаться целью.

Уже очень скоро наступит предновогодняя пора, когда захочется оглянуться на прошедший год, подвести итоги и сделать выводы. Чтобы финал года был успешным, соберитесь с силами и докажите себе, что вы способны на большее, чем сегодня. Тогда хандре с вами просто не справиться.