Госдума 7.0: заметки диванного критика – 12

Депутаты Госдумы вплотную занялись самым важным, наверное, документом текущей сессии – проектом бюджета-"трехлетки". Готовя документ к первому чтению, парламентарии вместе с экспертами рассматривали поступавшие от граждан пожелания, некоторые из которых в итоге обернулись поправками к проекту. Новые формы работы над законопроектами – с привлечением общественности – добавили популярности нижней палате парламента. Об этом свидетельствует и тот факт, что россияне стали обращаться со своими проблемами в Госдуму значительно чаще.

Число обращений россиян в нижнюю палату парламента за время работы Госдумы VII созыва выросло более чем на 60%. Больше всего писем поступает спикеру нижней палаты Вячеславу Володину ("ЕР"), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе комитета по вопросам ЖКХ Галине Хованской ("СР"), а общее число посланий за этот период – 187 тысяч.

Самый большой прирост числа обращений был зафиксирован в мае, когда Дума готовилась к общественным слушаниям по реновации. Много вопросов касается закона об ответственном обращении с животными, который обсуждается перед вторым чтением. Популярна и тема обманутых дольщиков, которых депутаты готовятся защитить соответствующим законом. Много писем касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Работать с таким объемом корреспонденции непросто. Чтобы облегчить депутатам задачу, в скором времени на их планшеты установят электронный офис. Программа позволит им работать с каждым избирателем удаленно и оформлять запросы с цифровой подписью.

Итак, проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении. Обсуждали документ на пленарном заседании 27 октября. Выступающие особо подчеркнули, что бюджет социальный и снижает нефтегазовую зависимость российской экономики – к чему постоянно стремилась страна.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что при принятии бюджетов предыдущих нескольких лет парламентариям приходилось учитывать снижение темпов роста российской экономики. Теперь же ситуация изменилась. "Сейчас у нас с вами в базовых показателях бюджета заложен рост экономики и ВВП. Это очень важно – мы вышли из стагнации, преодолели вызовы", – сказал Володин. В целом законопроект предусматривает рост российской экономики в следующем году минимум на 2%.

Доходы бюджета России в ближайшие годы будут последовательно расти. В следующем году они составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 – 15,55 триллиона, а в 2020 – почти 16,3. По сравнению с 2017 годом увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность.

Также предусмотрено снижение бюджетного дефицита с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020. Расходы на следующий год установлены на уровне 16,529 триллиона рублей, на 2019 – 16,374 триллиона. Кроме того, в законопроект заложено новое бюджетное правило. В соответствии с ним, дополнительные доходы от продажи энергоресурсов будут направляться не на расходы, а вкладываться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель.

Меняется и сама структура экономики, что отражено в проекте главного финансового документа страны. Теперь доля доходов от продажи энергоресурсов составляет всего около 30% – тогда как ранее достигала 60%. Что же касается доходов, не связанных с нефтегазовым сектором, то они в следующем году будут равны 9,779 триллиона рублей, в 2019 году – 10,307 триллиона, в 2020 году – 10,845.

Бюджет консервативный – но в то же время и самый социальный за последнее время, подчеркнул первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев. Он напомнил, что вол времена СССР социальные расходы бюджета составляли в среднем 24%. А в нынешнем они составляют 36%.

Парламентарий высказал уверенность, что, поддержав законопроект в первом чтении, депутаты проголосуют за бюджет, гарантирующий полное исполнение соцобязательств, стабильную работу бизнеса, снижающий инфляцию и нефтегазовую зависимость. И поправки ко второму чтению депутаты готовят, ориентируясь на наказы избирателей, которые касаются важнейших для людей сфер жизни.

"Это самые большие расходы на социальную сферу. Прямые расходы на образование, здравоохранение, культуру в совокупном бюджете федеральном и региональных бюджетах, бюджетах внебюджетных социальных фондов растут. Решаются вопросы, которые не решались годами", – заявил Исаев.

Парламентарий напомнил, что профсоюзы России 25 лет боролись за повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. И вот теперь эта задача решается. "Этим бюджетом по инициативе президента мы решаем данную проблему: МРОТ повышается до уровня прожиточного минимума. Это потребует в следующем году 26 миллиардов рублей, в 2019 году – 44 миллиарда рублей. И в бюджете заложено, что мы придем в данном случае на помощь регионам", – отметил первый замруководителя фракции.

Законопроект предусматривает выполнение указов президента по заработной плате: только в 2018 году на ее рост будет потрачено почти 800 миллиардов рублей, в целом за трехлетку – 2,5 триллиона. И для нуждающихся студентов на первые два года обучения устанавливается стипендия, равная уровню прожиточного минимума в их регионе.

Заложены финансы и на индексацию денежного довольствия военнослужащим, и на индексацию пенсий. Бюджет полностью исполняет обязательства государства по лекарственному обеспечению, на эти цели заложено 130 миллиардов рублей.

Важно также, что сохранено финансирование популярных в народе проектов. В их числе – "Городская среда", "Дорожное строительство в регионах", "Дома культуры", "Театры малых городов", "Развитие детского туризма".

В законопроекте, конечно, остаются вопросы, которые требуют уточнения. Все они решатся в процессе обсуждения. Работать над документом, готовя его ко второму чтению, депутаты будут вместе с правительством. Не забудут и про наказы избирателей.