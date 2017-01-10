Версия доклада о кибератаках во время выбров в США выглядит неубедительно
Современные технологии добрались до российских судов
Редакция АПК РФ обновилась в связи с
принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения
электронных документов в деятельности органов судебной власти". Благодаря
статье 3 названного закона у участников арбитражного процесса появились
следующие возможности:
Следует отметить две особенности применения электронного документооборота в арбитражных судах:
Для справки: по законодательству РФ "усиленная" – это тип электронной подписи, "квалифицированная" – разновидность усиленной электронной подписи. Документ, подписанный таким способом, полностью приравнивается к бумажному варианту. Однако подпись должна быть подтверждена сертификатом от аккредитованного Минкомсвязи удостоверяющего центра.
Вместе с тем "цифровая эра" в арбитражных судах не исключит необходимость издания бумажных экземпляров судебных актов. Все решения, постановления, определения, принимаемые в форме отдельного документа, будут существовать в двух формах: бумажной и электронной. Кроме того, у участников процесса, получающих судебные акты в электронном виде, останется возможность запросить у суда их бумажный экземпляр. В течение 5 дней после подачи соответствующего ходатайства копия бумажной версии будет направлена лицу, обратившемуся с такой просьбой.
Однако бумажные варианты судебных актов остаются в процессе не только с целью подстраховки. АПК РФ предусматривает ситуацию, при которой судебные акты в электронной форме вовсе не будут издаваться. Это связано с наличием в акте информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну, изданном в результате рассмотрения дела в закрытом заседании.
Арбитражный процесс более прогрессивен в плане использования передовых технологий, нежели гражданский и административный. Нововведения, которые начали действовать с 1 января 2017 года, скорее, расширяют сферу функционирования электронного документооборота, поскольку устраняют некоторые имевшие место пробелы. Оценивая описанные изменения, следует обратить внимание на их половинчатый характер. Суды по-прежнему не обязаны использовать преимущества электронной связи, что вкупе с консерватизмом, несомненно, тормозит развитие технологий в судебной системе.
Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Надежда Грановская объединились
Резидент Comedy Club откровенно рассказал о серьезной болезни
Известие о кончине королевы Великобритании встревожило пользователей Сети
Пострадавшая девушка просит защиты от Александра Шарыго