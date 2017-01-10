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Современные технологии добрались до российских судов

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов блогер

 Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин в «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России) Калужский институт (филиал), генеральный директор ООО «Юридическая компания “Деловой дом”». Автор книг «Арбитражный процесс. Учебное пособие», «Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан-участников строительства», монографий и статей в области гражданского права, международного публичного права, арбитражного процессуального права.
Век цифровых технологий добрался и до судебной системы Российской Федерации. С 1 января 2017 года вступили в силу нововведения в процессуальные кодексы, касающиеся электронного документооборота.
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Редакция АПК РФ обновилась в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти". Благодаря статье 3 названного закона у участников арбитражного процесса появились следующие возможности:

  • подача заявления об обеспечении иска (или искового заявления, содержащего ходатайство об обеспечении), заявления об обеспечении имущественных интересов, ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов в форме электронного документа;
  • получение судебного акта, принятого в виде отдельного документа, в электронной форме;
  • представление письменных доказательств посредством электронной связи;
  • лица, участвующие в деле, в режиме ограниченного доступа через Интернет получают полную информацию о процессе, т.е. не только могут отслеживать движение дела, но и имеют доступ к судебным актам, извещаются о месте и времени следующего заседания.


Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Следует отметить две особенности применения электронного документооборота в арбитражных судах:

  • Все перечисленные документы, которые допускается представить в суд в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Технические и программные требования к такой подписи и порядок обращения в суды при помощи электронной связи разъяснил Верховный Суд РФ и Судебный департамент при Верховном Суде РФ (см. "Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 46-П; "Порядок подачи в арбитражные суды документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252).


Для справки: по законодательству РФ "усиленная" – это тип электронной подписи, "квалифицированная" – разновидность усиленной электронной подписи. Документ, подписанный таким способом, полностью приравнивается к бумажному варианту. Однако подпись должна быть подтверждена сертификатом от аккредитованного Минкомсвязи удостоверяющего центра.


  • Техническая оснащенность не позволяет некоторым судам предоставить участникам процесса возможность в полной мере воспользоваться нововведениями. Поэтому законом предусмотрено, что использование электронного документооборота ставится в зависимость от технических возможностей конкретного суда. В таком случае, участник не вправе требовать от арбитражного суда, например, уведомления его через интернет о предстоящих заседаниях, если суд технически не в состоянии осуществить такое действие. При таких обстоятельствах применению подлежат привычные прежние правила документооборота.

Вместе с тем "цифровая эра" в арбитражных судах не исключит необходимость издания бумажных экземпляров судебных актов. Все решения, постановления, определения, принимаемые в форме отдельного документа, будут существовать в двух формах: бумажной и электронной. Кроме того, у участников процесса, получающих судебные акты в электронном виде, останется возможность запросить у суда их бумажный экземпляр. В течение 5 дней после подачи соответствующего ходатайства копия бумажной версии будет направлена лицу, обратившемуся с такой просьбой.

Однако бумажные варианты судебных актов остаются в процессе не только с целью подстраховки. АПК РФ предусматривает ситуацию, при которой судебные акты в электронной форме вовсе не будут издаваться. Это связано с наличием в акте информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну, изданном в результате рассмотрения дела в закрытом заседании.

Арбитражный процесс более прогрессивен в плане использования передовых технологий, нежели гражданский и административный. Нововведения, которые начали действовать с 1 января 2017 года, скорее, расширяют сферу функционирования электронного документооборота, поскольку устраняют некоторые имевшие место пробелы. Оценивая описанные изменения, следует обратить внимание на их половинчатый характер. Суды по-прежнему не обязаны использовать преимущества электронной связи, что вкупе с консерватизмом, несомненно, тормозит развитие технологий в судебной системе.

10 января 2017, 18:13

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