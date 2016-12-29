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Декабрьские поправки в законодательство изменят практику судов

Фото: GLOBAL LOOK press/Victoria Kozlova
Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов блогер

 Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин в «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России) Калужский институт (филиал), генеральный директор ООО «Юридическая компания “Деловой дом”». Автор книг «Арбитражный процесс. Учебное пособие», «Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан-участников строительства», монографий и статей в области гражданского права, международного публичного права, арбитражного процессуального права.
20 декабря 2016 года был опубликован Федеральный закон от 19.12.2916 № 435-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации". Накануне Президентом РФ были подписаны предложенные Государственной Думой нововведения, наделяющие арбитражные суды правом отказывать в принятии иска.
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Ранее арбитражные суды, в отличие от судов общей юрисдикции, не вправе были отказать истцу в принятии искового заявления. АПК РФ предусматривал лишь возможность возвращения иска (ст. 129), оставления без движения (ст. 128) либо прекращения производства по делу (ст. 150). Но для осуществления названных процессуальных действий иск должен был быть принят судьей. Вопрос о принятии искового заявления к производству решается судьей единолично в пятидневный срок со дня его поступления. Обязанность принятия иска к производству закреплена в ч. 2 ст. 127 АПК РФ.

Федеральный закон от 19.12.2916 № 435-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" наделяет арбитражные суды правом отказывать истцу в принятии искового заявления. В качестве оснований для отказа в принятии иска  установлены следующие обстоятельства:

  • нарушение правил подведомственности;
  • наличие решения арбитражного суда, суда общей юрисдикции или третейского суда по тому же спору.

Таким образом,  в АПК РФ появилась ст. 127.1, которой полномочия арбитражного суда  расширены.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Тенденция к сближению процессуального законодательства наблюдается в законотворческой деятельности уже давно. Отсутствие в АПК РФ нормы, позволяющей судам отказывать в принятии иска, не только препятствовало унификации норм процессуальных отраслей права, но и не соответствовало объективным обстоятельствам. Ранее арбитражные суды были вынуждены возбуждать производство по делам, которые не подлежат рассмотрению ими. Однако рациональнее наделить суды возможностью не принимать заведомо не подлежащие принятию к производству заявления еще на этапе обращения в суд. Законодатели ожидают, что введенные изменения будут способствовать оптимизации судебного процесса, ускорят решение некоторых процессуальных вопросов.

Что нужно знать заявителю?

Отказ в принятии искового заявления влечет невозможность повторного обращения в арбитражный суд с аналогичным заявлением к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Такие же правовые последствия влечет за собой прекращение производства по делу. В отличие от этого, возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению в суд с аналогичным требованием. Отличия в правовых последствиях связаны с тем, что основания для прекращения производства по делу и возвращения искового заявления разные. Причины возвращения иска являются устранимыми, а потому не препятствуют повторному обращению в арбитражный суд после приведения иска в соответствие требованиям законодательства. Причины прекращения производства по делу (а вскоре – и отказа в принятии иска) являются неустранимыми, поскольку следуют из существа арбитражного процесса. В данных тонкостях заявителю следует разбираться.

Рассматриваемое нововведение действительно должно положительным образом сказаться на практике. До сих пор было удивительно, почему арбитражный суд был "обделен" полномочием отказывать в принятии искового заявления, в то время, как суды общей юрисдикции и в рамках гражданского, и в рамках административного производства вправе не принимать заявление, не подлежащее рассмотрению в установленном законодательством порядке. Полагаю, нагрузка на арбитражные суды действительно снизится в связи с введением в АПК РФ рассматриваемой нормы. Однако направленность законодателя на унификацию процессуального законодательства очевидна, и от затеи создания единого ГПК РФ, по-видимому 

29 декабря 2016, 12:03

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