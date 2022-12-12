Аккумулятор для легкового авто: тест на качество

Эксперты Пятого канала протестировали три вида аккумуляторов для легкового авто: AGM, EFB и свинцово-кислотный. По итогу проверок стало ясно, что батарея последнего типа разряжается быстрее, поэтому с ней машина в мороз может даже не завестись.
В то же время дорогой аккумулятор AGM среди конкурентов получил преимущество, но покупать его не всегда рационально. Его стоит брать, если авто относится к премиум-классу с множеством электронных систем. А вот владельцам среднестатистической легковушки больше подойдет аккумулятор стандарта EFB.