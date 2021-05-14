В жуткой аварии под Самарой погибли люди

Днем 14 мая на трассе М-5 "Урал" произошло смертельно ДТП. На полосу для встречного движения выехал отечественный автомобиль ВАЗ-2112. В результате столкновения лоб в лоб его буквально смял самосвал КамАЗ. Погибли четыре человека – водитель и три пассажира легковушки.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Одинокий
Хочу родить ребенка, а он против
Лиона обделалась в трамвае.
Наталья снова обделалась в магазине.
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Царица