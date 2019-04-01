В жуткой аварии под Тулой погибли пять человек

В ночь на 1 апреля в Тульской области автомобиль Ford Mondeo съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибли пять человек.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц", передает RT. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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