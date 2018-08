Путин заткнул за пояс Трампа

Эксперты портала Speedinfo составили рейтинг автомобилей, на которых передвигаются главы государств. Одним из лидеров оказался российский президентский лимузин проекта "Кортеж", который специалисты оценили выше, чем автомобиль главы американского государства.



Лидером рейтинга стал Rolls-Royce Silver Spur Mk III, на котором передвигается султан Брунея Хассанал Болкиаха. Сообщается, что автомобиль отделан чистым золотом, а его стоимость, по некоторым оценкам, превышает 24 миллиона долларов.

На втором месте расположился Mercedes-Benz G-Class Папы Римского. Машину подарили понтифику в 2007 году. Тройку лидеров замыкает российский президентский лимузин проекта "Кортеж". Эксперты оценили его выше, чем автомобиль главы Белого дома Дональда Трампа.

Американский лидер передвигается на Cadillac One The Beast – 2. Предыдущий глава американского государства Барак Обама использовал для поездок практически тот же автомобиль – Cadillac One The Beast – 1.

Стоит отметить, что впервые президентский лимузин "Кортеж" был представлен широкой публике 7 мая этого года – в день инаугурации президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на нем в Большой кремлевский дворец.





После этого эксперты принялись сравнивать автомобили Путина и Трампа. Специалисты отметили стильный дизайн, напоминающий легендарные британские автомобили премиум-класса Rolls Royce Phantom. Кроме того, эксперты впечатлились двигателем "Кортежа" V12, который превосходит V8 в американском лимузине. При этом "Зверь" Трампа оказался тяжелее путинского Aurus на полторы тонны.