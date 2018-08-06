Путин заткнул за пояс Трампа
Лидером рейтинга стал Rolls-Royce Silver Spur Mk III, на котором передвигается султан Брунея Хассанал Болкиаха. Сообщается, что автомобиль отделан чистым золотом, а его стоимость, по некоторым оценкам, превышает 24 миллиона долларов.
На втором месте расположился Mercedes-Benz G-Class Папы Римского. Машину подарили понтифику в 2007 году. Тройку лидеров замыкает российский президентский лимузин проекта "Кортеж". Эксперты оценили его выше, чем автомобиль главы Белого дома Дональда Трампа.
Американский лидер передвигается на Cadillac One The Beast – 2. Предыдущий глава американского государства Барак Обама использовал для поездок практически тот же автомобиль – Cadillac One The Beast – 1.
Стоит отметить, что впервые президентский лимузин "Кортеж" был представлен широкой публике 7 мая этого года – в день инаугурации президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на нем в Большой кремлевский дворец.
После этого эксперты принялись сравнивать автомобили Путина и Трампа. Специалисты отметили стильный дизайн, напоминающий легендарные британские автомобили премиум-класса Rolls Royce Phantom. Кроме того, эксперты впечатлились двигателем "Кортежа" V12, который превосходит V8 в американском лимузине. При этом "Зверь" Трампа оказался тяжелее путинского Aurus на полторы тонны.
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