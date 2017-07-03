Названа десятка самых доступных в России автомобилей
Список, представленный в Российской газете, возглавляет китайский хетчбэк Lifan Smily. В базовой комплектации за него просят всего 369,9 тысяч рублей.
"Но из прайс-листов исчезло упоминание, что речь идет о машинах с ПТС 2015 года. Судя по низкому уровню продаж, дистрибьютор все-таки лукавит и распродает остатки запаса автомобилей, произведенных пару лет назад в Черкесске", – сразу предупреждает издание.
По сведениям "Автостат Инфо", с начала 2017 года в России поставили на учет только 33 автомобиля, тогда как за аналогичный период 2016-го было зарегистрировано 175 машин. Мода на китайский недорогой автопром постепенно проходит: если по итогам 2016 года россияне купили 347 экземпляров Lifan, то в 2015 – 599, а в 2014 – 1 250 таких автомобилей. Это несмотря на достойное базовое оснащение юркого городского хетчбека. В его начальной комплектации значатся две подушки безопасности, система торможения ABS+EBD, дневные ходовые огни, задние парктроник и противотуманный фонарь, кондиционер, радиоприемник и обогрев заднего стекла.
Второе, третье и четвертое место заняли автомобили Тольяттинского автогиганта. Седан Lada Granta можно приобрести за 389,9 тысяч, немногим дороже Lada Priora и лифтбэк Lada Granta.
Пятым в списке самых недорогих авто оказался седан Datsun. Это единственный автомобиль в июльском топ-5, пробивший ценовую отметку в 400000. За него просят 436 тысяч рублей.
Впрочем, и десятка самых доступных в России автомобилей вполне демократична в смысле цены: до полумиллиона не дотянул никто. С пятого по десятое места рейтинга заняли Ravon R2, Lada Kalina, Ravon Nexia, FAW Oley и Brilliance H230, причем цена на последний составляет 459 тысяч рублей.
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