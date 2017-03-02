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Авто

"Гонщик" Кокорин объяснил выезд на встречку

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK press
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин оправдался за выезд на встречную полосу на Страстном бульваре. По его словам, он лишь случайно "зацепил" ее при повороте.
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Александр Кокорин заявил, что он не превышал допустимую скорость, сообщает Life.ru. "Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был", – рассказал Кокорин.

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Менеджер задержанного футболиста Кирилл Логинов также поддержал подозреваемого. Он рассказал, как по его мнению сложилась ситуация в ночь на 2 марта на Страстном бульваре. "При повороте налево с Большой Дмитровки на Страстной бульвар гонять негде. Просто при повороте налево, по версии инспекторов, человек наехал на линию разметки и зацепил ее", – пояснил он.

В свою очередь нападающий "Зенита" Александр Кержаков посмеялся над задержанием своего коллеги по футбольному клубу Александра Кокорина. Он не поверил, что напарник мог устроить гонку в центре столицы. "Это был не Кокорин, а его двойник", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

Другой нападающий петербургского футбольного клуба Артем Дзюба поддержал мнение Александра Кержакова, что за рулем автомобиля находился другой человек. "Не было такого. Не Кокорин это был, хватит. Хороший он парень, отпустите его, реально", – отметил он.

Между тем бывший глава футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко назвал Александра Кокорина "золотым мальчиком", в поступках которого "сквозит невоспитанность". "Если человека не научили себя вести к 30 годам, то делать это бесполезно. Трудно было надеяться, что после всех этих шампанских, вечеринок в клубах и прочих дуростей он прочитает хотя бы несколько книг и научится разбираться в каких-нибудь науках хотя бы на уровне десятиклассника.", – заявил он.

При этом экс-президент "Спартака" отметил, что никаких спортивных санкций в отношении спортсмена не последует, но, тем не менее, он должен "получить по заслугам". " У нас часто "золотые мальчики" уходят от ответственности, а обычный народ платит по полной. В свое время (нападающего "Динамо". – Прим. ред.) Пашу Погребняка тоже поймали и лишили всего, что можно, так должно быть и тут – наказание по всей строгости закона", – считает Андрей Червиченко.

Тем временем пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что материалы расследования еще не поступили в суд. Более того, даже после получения административного протокола вынесение приговора может затянуться. "Особенности рассмотрения дел по части 4 статьи 12.15 КоАП сводятся часто к тому, что материалы такие в день поступления не рассматриваются, а откладываются, в частности, для извещения сторон, вызова свидетелей и так далее", – цитирует ее РИА Новости.

Напомним, нападающий "Зенита" Александр Кокорин за один день успел дважды попасть в руки сотрудников правоохранительных органов. По сообщениям СМИ, сначала спортсмена поймали за быстрой ездой по встречной полосе Страстного бульвара на Bentley, а потом его уличили в скоростное езде по Рублевскому шоссе и Ленинскому проспекту на элитном Rolls-Royce Wraith.

Автор: Константин Улюкаев2 марта 2017, 14:05

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