Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой

В Сети появилось видео с места аварии на Минском шоссе в Подмосковье. На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии повреждения получили десятки машин.

Движение в районе ДТП сильно затруднено. На месте аварии работают правоохранители. Видео было опубликовано телеканалом "360".