Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой

В Сети появилось видео с места аварии на Минском шоссе в Подмосковье. На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии повреждения получили десятки машин.
Движение в районе ДТП сильно затруднено. На месте аварии работают правоохранители. Видео было опубликовано телеканалом "360".
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