Эксперты опровергли украинские фейки о "конфликтах" между силовыми ведомствами РФ

Украинские спецслужбы в медиа и соцсетях активно распространяют информацию о якобы имеющихся конфликтах между ведомствами РФ. Таким образом киевские власти пытаются внести разлад в проводимую силовиками работу, объяснили эксперты. Взаимодействие между военными, ФСБ и Росгвардией находится на высоком уровне, подчеркнули аналитики.

Силовики из разных ведомств не только участвуют в боевых действиях, но и обеспечивают тыловую работу на освобожденных территориях, написал в своем телеграм-канале генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Эксперт высоко оценил результаты взаимодействия между ведомствами.

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Он напомнил, что населению на освобожденных территориях оказывается гуманитарная помощь на постоянной основе, там создаются устойчивые системы обеспечения гражданской безопасности, выявляются диверсионные группы, ведется борьба с криминалом и прочее.

"При этом ведется, так сказать, информационная работа со стороны киевских властей, направленная на распространение слухов о якобы конфликтах между ведомствами: украинские спецслужбы в медиа и соцсетях активно распространяют соответствующую информацию, пытаясь внести разлад в проводимую "силовиками" работу", – заявил политолог.

По его словам, киевские власти пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя. Распространением таких фейков украинские спецслужбы пытаются нарушить взаимодействие армии РФ, ФСБ и Росгвардии, демотивировать подразделения и снизить эффективность СВО, объяснил Мухин.

Также эксперт прокомментировал фейки о якобы конфликте интересов между ФСБ и ГРУ при распределении сфер деятельности в районе спецоперации. Эти ведомства имеют разные направления деятельности и делить им нечего, да и используемый инструментарий у них разных: ФСБ обеспечивает внутреннюю безопасность, а ГРУ собирает данные о противнике, подчеркнул политолог.

Мухин обратил внимание, что дезинформация распространяется в том числе через популярных военных блогеров. Пророссийские источники должны осознавать, что невольно работают на руку противнику и способствуют дестабилизации в районе СВО, предупредил эксперт.

"Получается, что в какой-то момент они даже встают на сторону ВСУ, что может быть расценено как, простите, госизмена, ведь "Интернет помнит все", – заключил Мухин.

Высоко оценил уровень взаимодействия между армией РФ, ФСБ и Росгвардией и депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин. "В недавних событиях на харьковском направлении равно героически звучат и Росгвардия, и ВС РФ, и народная милиция республик. Подозреваю, что ФСБ и ГУ Генштаба звучат куда реже только потому, что их деятельность непублична в принципе. О каком тогда разладе может идти речь?", – недоумевает эксперт.

Аналитик призвал военных блогеров тщательно следить за публикуемой информацией и не поддаваться на информационные атаки противника.

"Украинские фашисты далеко, а бюрократия отечественной сборки близко, а доказывать, что Вы своим репостом не совершали госизмены, а пытались понять, что происходит, – удовольствие, на мой взгляд, совершенно избыточное", – сообщил Делягин в своем телеграм-канале.