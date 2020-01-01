ДТП в Турции

Жертв могло бы быть меньше, если бы сопровождающий сказал туристам пристегнуться
Еще 20 соотечественников получили травмы различной степени тяжести в результате крушения автобуса
Автобус с россиянами перевернулся по пути в Анталью и лишь чудом не свалился в пропасть
Водитель признался правоохранителям, что хотел объехать кошку, которая внезапно выбежала на дорогу
Водитель попавшего в ДТП транспорта задержан для выяснения обстоятельств произошедшего
Aвария в Турции унесла жизни двоих, пострадали более 40 человек
Более 20 человек погибли в Турции в крушении рейсового автобуса
Микроавтобус перевернулся в Турции, не менее шести человек погибли
МЧС направит в Турцию медицинский самолет за пострадавшими в ДТП россиянами
В результате ДТП погиб один россиянин, еще 24 получили различные ранения