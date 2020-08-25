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Российские ученые нашли "противораковый" витамин

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Российские ученые из МГУ имени Ломоносова обнаружили, что кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина B1 – способна подавлять раковые клетки. В больших дозах вещество способно помочь даже при онкологии легких.

Обычно кокарбоксилаза используется для лечения диабета, почечной и сердечной недостаточности. Но отечественные специалисты выяснили, что витамин способен бороться со злокачественными клетками, не нанося при этом ущерба организму. Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи намерены провести клинические испытания, пишет "Царьград".

Автор: 25 августа 2020, 19:21

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