Павел Дуров стал подданным Елизаветы II

Обнаружились новое гражданство и местонахождение основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова. Оказывается, предприниматель стал британским подданным.

О том, что Дуров получил гражданство Великобритании, видно по записи в открытом реестре юридических лиц этой страны. Так, 28 февраля бизнесмен зарегистрировал в Соединенном Королевстве компанию Тelegram open network limited.

При этом в графе "гражданство" указана Великобритания. Кроме того, Соединенное Королевство также значится как страна его проживания.

Также Павел Дуров, помимо российского, имеет гражданство государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах. Он получил его, покинув нашу страну в 2013 году. По словам Дурова, гражданство в этой стране позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.

Напомним, предприниматель покинул Россию после скандала с продажей акций соцсети "ВКонтакте" и ухода с поста ее гендиректора. Дуров отмечал, что возвращаться на родину не собирается. В мае 2017 года СМИ сообщали, что бизнесмен постоянно живет в Финляндии.

Как писали Dni.Ru, 29 марта этого года произошел массовый сбой в работе Telegram. Пользователи по всему миру не могли загрузить программу. Руководитель Telegram Павел Дуров объяснил масштабные сбои в работе мессенджера отключением электричества на серверах в Европе.