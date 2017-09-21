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Общество

Неожиданный поворот в скандале с Дуровым из-за женщины

Павел Дуров. Фото: GLOBAL LOOK press
Основатель крупнейшей социальной сети в России "ВКонтакте" и сервиса для обмена сообщениями Telegram Павлел Дуров оказался втянут в скандал из-за любовного треугольника. Генеральный директор ООО "Телеграф" Александр Степанов изложил свою версию событий.
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В своей публикации "Кот Дурова…" от 18 сентября 2017 года бывший сотрудник ООО "Телеграф" Антон Розенберг утверждает, что ООО "Телеграф" требует взыскать с него 100 миллионов рублей. Он также сообщил журналистам, что ООО "Телеграф" не предоставило ему возможности урегулировать конфликт непубличным способом, написал в своем открытом обращении Александр Степанов, генеральный директор ООО "Телеграф".

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Как утверждает Степанов, до публичной огласки дела ООО "Телеграф" предлагало Антону Розенбергу в присутствии его юриста и доверенного лица мировое соглашение по обоим искам с выплатой суммы, равной 20 его ежемесячным заработным платам. Иными словами, Антон получил бы около четырех миллионов рублей. 

"Де-факто ООО "Телеграф" не только не требовало с А. Розенберга 100 миллионов рублей, как он утверждает, но напротив – предлагало выплатить 4 миллиона. Этот значимый факт был замолчан А. Розенбергом, по-видимому, для придания эффектности своим заявлениям и формирования образа жертвы", – пишет директор "Телеграфа".

Он также утверждает, что Антон Розенберг прибегал к шантажу, чтобы получить прреференции в компании. Так, в июле 2017 года Антон письменно требовал от ООО "Телеграф" 30 миллионов рублей, намекая на то, что в противном случае разгласит конфиденциальную информацию о деятельности компании. Степанов пишет, что Розенберг таким образом хотел получить некую компенсацию, но в "несоразмерной" сумме. Кстати, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации Розеньберг, по словам Степанова, подписал, и даже не один раз: дважды.

"Иск на "100 миллионов" с нашей стороны был тактическим напоминанием о нелегальности избранной А. Розенбергом тактики шантажа. Как упоминалось выше, мы готовы были отозвать иск в любой момент, как только А. Розенберг перестанет наносить ущерб компании и угрожать нарушить взятые им на себя обязательства. Мы посчитали несоразмерным и несправедливым по отношению к другим нашим сотрудникам соглашаться на требование А. Розенберга выплатить ему космическую сумму в 30 миллионов рублей", – продолжает диретор ООО "Телеграф".

По его утверждению, последние месяцы работы Антон не исполнял свои обязанности и почти не бывал на работе. Ему даже предложили уволиться по соглашению сторон, но он не согласился.

"В апреле 2016 года Николай Дуров ходатайствовал о трудоустройстве в ООО "Телеграф" А. Розенберга, который около двух лет до этого оставался безработным. Екатерина Волкова (с весны 2017 – Розенберг), оформившаяся в ООО "Телеграф" на должность модератора 1 февраля 2017 года и проработавшая до прекращения деятельности компании летом 2017 года, не сообщала нам о каких-либо претензиях с её стороны. От ближнего круга Екатерины до нас доходили сведения о том, что в начале декабря 2016 года девушка рассталась со своим молодым человеком (А. Розенбергом) и через знакомых искала квартиру. По нашей информации, в ответ на эту просьбу Николай Дуров временно предоставил Екатерине свою пустующую квартиру в Санкт-Петербурге. 7 января 2017 года А. Розенберг неожиданно прибыл по месту пребывания Николая Дурова в Италии и обвинил его в своих личных проблемах с Екатериной Волковой", – поясняет Степанов конфликт, связанный с "любовным треугольником".

Таким образом, в конфликте существуют три стороны: Антон Розенберг, Павел Дуров и его брат Николай, а также директор Telegram Александр Степанов. Стороны обменялись взаимными уколами, но к активным действиям "на поражение" ни одна сторона пока не приступила. 

Автор: Алексей Минин21 сентября 2017, 22:03

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