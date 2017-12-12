Павел Дуров объяснил открытие нового офиса своей ориентацией
Налоги ограничивают возможности бизнеса, убежден Павел Дуров. Потому создатель Telegram и перевел офис своей компании в Дубай.
В Объединенные Арабские Эмираты его привлекла, в первую очередь, налоговая политика страны. С другой стороны, решение поселиться здесь далось Дурову непросто. Он отметил, что ОАЭ – религиозная и консервативная страна, и это создает определенные трудности. "Если бы я был геем, тогда все было бы сложнее. Или любил алкоголь, ел свинину", – пояснил Дуров интервью агентству Bloomberg.
"Многие люди в западном мире не понимают, насколько налоги ограничивают возможности. Вы можете отдать половину своего дохода на налоги, и это означает только то, что половину своего времени вы работаете на правительство. Я знаю способы получше, как использовать деньги на благо общества", – пояснил предприниматель журналистам свой взгляд на мир.
#Дуров отказался продавать #Telegram за $5 млрдhttps://t.co/gxLiDfunQr pic.twitter.com/rDghz1vDJK— Новости мира (@Reactor_kz) 12 декабря 2017 г.
Напомним, в октябре суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей. Дуров тогда отказался исполнить запрос ФСБ и предоставить информацию для декодирования сообщений пользователей.
В интервью предприниматель заявил, что Telegram не продается ни за какие деньги. "Даже за 20 миллирадов долларов – не продается. Это пожизненная гарантия", – сказал создатель мессенджера. Он рассказал, что ему уже неоднократно поступали предложения о покупке Telegram от крупнейших инвесторов Силиконовой долины. Однако Павел Дуров их отклонил – и будет отклонять в дальнейшем. По его словам, мессенджер в этих офертах оценивали в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов.
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