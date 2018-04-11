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Hi-tech

"Росатом" повысит устойчивость космических спутников

Фото: GLOBAL LOOK press
Найден способ повысить устойчивость спутников к опасному космическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном из предприятий "Росатома" – Российском федеральном ядерном центре - Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
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На орбите космические аппараты сталкиваются с влиянием ряда факторов, которые ограничивают срок их работы. Один из них – ионизирующее излучение. Это потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Для повышения устойчивости спутников к излучению необходимо знать, в чем состоит его повреждающее действие.

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Нужно проводить модельные испытания. Однако на тех установках, которые существуют в России, подтвердить радиационную стойкость электронно-компонентной базы космических аппаратов (ЭКБ) и их радиоэлектронную аппаратуру (РЭБ) к ионизирующему излучению в полном объеме невозможно.

Разработанная специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ технология не имеет аналогов в России. С ее помощью в полном объеме и в одном месте можно проводить моделирование влияния всех известных науке видов космического излучения на электронно-компонентную базу космических аппаратов, а также на их радиоэлектронную аппаратуру. "Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов", – цитирует РИА Новости представителя ядерного центра.

Кадр youtube.com

По словам директора института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николая Завьялова, российские ученые и инженеры-конструкторы получают инструментарий, при помощи которого смогут создать радиоэлектронные системы для спутников с необходимыми сроками эксплуатации. "Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли", – сказал он.

В свою очередь сотрудник Института ядерной и радиационной физики Кирилл Музюкин, который участвовал в разработке проекта, отметил, что необходимо проверять любую микроэлектронику, которая отправится в космос и будет подвергаться воздействию. "Космос неоднороден: около Земли одни спектры излучения, полетим на Марс – другие", – подчеркнул ученый.

РФЯЦ-ВНИИЭФ основан в 1946 году для целей отечественного атомного проекта. Ядерный центр занимается проблемами обеспечения "ядерного щита" России и разработкой самых современных технологий гражданского назначения.

Стоит отметить, что специалисты центра также разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна для арктических широт. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2018, 15:34

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