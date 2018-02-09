Илон Маск раскрыл причину космического провала СССР

Важно: Открытие Олимпиады в Пхенчхане. Online

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Пятница 9 февраля
Лента новостей
15:05
Парк "Зарядье" получил высокую оценку в мире
15:02
Наши чиновники снова унизили российских спортсменов
14:58
Женщина вырвала себе глаза после похода в церковь
14:51
Участника "Дома-2" объявили в розыск
14:48
Рыбка-эскортница пробудила в Дерипаске жестокость
14:39
Звезда "Жестокого романса" умерла после долгой болезни
14:35
Адвокат: Карине Мишулиной выгодна эта шумиха
14:26
Открытие Олимпиады в Пхенчхане. Online
14:22
В Москве подскочило число больных раком
13:53
В России снижена ключевая ставка
13:51
МОК подрывает доверие к результатам Игр
13:43
Госдума включила зеленый свет возврату капиталов в Россию
13:13
Предатель Родченков шокировал новой внешностью
12:55
Постаревшей Началовой огласили приговор
12:55
Создатель известной рок-группы умер после тяжелой болезни
12:48
Раскрыта схема повышения пенсионного возраста
12:21
В Подмосковье пенсионерку опоили и скинули с моста ради квартиры
12:21
Диетические продукты оказались смертельно опасными для людей
12:19
Бородина проигнорировала бенефис Бузовой
12:17
Завтрак с Трампом разочаровал Собчак
11:56
В Петербурге глыба льда убила кормившую кошек старушку
11:38
"Надо убрать всех русских": как Запад встретил "казнь" 47 россиян
11:38
Американец оскорбил память пилота Су-25 на передаче Соловьева
11:32
Исхудавшая Пугачева без макияжа стала сенсацией
11:07
В Москве киллер спас жертву от кровожадной тещи
10:54
Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады
10:40
Молодой охранник обчистил школу на 600 тысяч
10:40
Главные события Москвы с 9 по 15 февраля
10:32
Что сделала с собой Виктория Лопырева
10:29
Крупнейший в истории секс-скандал потряс британский парламент
10:28
Найдено эффективное лекарство от пьянства
10:18
В Москве возле мусорки нашли новорожденных медвежат
10:09
Московский банк лишился лицензии
09:57
"Истерила и плакала": 33-летняя российская актриса о тяжелой борьбе с раком
09:52
Учителя затравили из-за стихотворения Маяковского
09:50
Дитковските высказалась о воссоединении с Чадовым
09:46
Трамп соврал об обручальном кольце для Меланьи
09:34
В Таиланде по запросу из США задержали россиянина
09:29
Летевший в Барнаул пассажир умер после дебоша
09:17
Фигурист Коляда подвел сборную России
09:13
Самбурская сбежала от больного раком ребенка
09:11
Как Собчак удалось заработать в 10 раз больше Путина
08:56
Сотни человек эвакуировали из общежития в Москве
08:43
Скандал в Вене: Порошенко засняли в компании голой женщины
08:39
Сушилки в общественных туалетах оказались смертельно опасными
08:29
Откровения отца довели Бузову до слез
08:19
"Бах угрожал суду": россияне убиты окончательным вердиктом CAS
07:59
Бывшего главу Сахалина Хорошавина осудили на 13 лет строгого режима
06:41
МОК победил: CAS запретил оправданным россиянам ехать на Олимпиаду
22:09
Как кошмарят Россию на старте Олимпиады
21:57
У Поклонской заметили шишку на животе
21:53
Тяжелобольной Краско боится операции
21:23
Сборную Канады жестко осадили после дискриминации России
20:58
У особенной дочери Хакамады нашли рак
20:49
Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь
20:12
Корейцы накормят олимпийцев национальным блюдом
20:08
Бедняк сварил пенис начальника и съел
20:03
Веселая Бабаян поет и пляшет без Державина
19:44
Дума снимет барьеры при переводе оборонки на гражданские рельсы
19:30
Пассажирка упала на рельсы в московском метро
19:29
Роскошная Нетребко сразила наповал декольте до пупа
19:24
Ребенок упал с балкона многоэтажки в Москве и выжил
19:15
Путина ужаснули зарплаты ученых
19:04
Постаревшая Анджелина Джоли с бутылкой вызвала жалость
18:56
Крик души одинокого Лазарева
18:55
Остросюжетные новинки криминальной прозы
18:46
Собчак в США сделала неожиданное заявление
18:29
Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
18:23
Контактная притравка в России будет запрещена
18:10
Москвич пырнул ножом соседку по квартире
17:42
В пожаре под Москвой погибли люди
17:28
Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
17:27
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
17:24
В Германии признали Крым российским
17:01
Как преодолеть страдания и боль
16:53
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
16:48
Найден неожиданный способ побороть стресс
16:30
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
16:16
"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"
16:15
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
16:08
Москва примет форум по развитию парламентаризма
16:07
Боль невинно наказанных спортсменов заглушат деньгами
16:02
Госдума сократила расходы на командировочные
16:00
Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
16:00
Россияне одержали первую победу на Олимпиаде
15:53
Кто ответит за публичную порку министра экономики
15:36
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
15:34
Эксперты: Действия Банка России напоминают рейдерство
15:32
Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
15:08
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
14:59
Сын Ольги Бузовой произвел фурор
14:58
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
14:55
Как живет Алексей Куличков из реалити-шоу "Дом"
14:41
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
14:33
Самые сексуальные сцены в истории кино
14:15
Расписание Олимпиады в Пхенчхане
14:05
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
13:57
Вейперов предупредили о страшной болезни
13:56
Лукашенко дал громкое обещание Путину
13:53
Хозяина квартиры и его соседа жестоко убили под Москвой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
Hi-tech

Илон Маск раскрыл причину космического провала СССР

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Глава американской компании SpaceX Илон Маск нашел объяснение неудачным пускам ракеты H-1, которую советские ученые планировали использовать для доставки человека на Луну. Он заявил, что в используемых в СССР ракетах часто происходили сбои авионики.
прочитано 556 раз

Бизнесмен отметил, что для запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, состоявшегося 6 февраля этого года, его компания выбрала 27 двигателей Merlin 1D. По словам Маска, SpaсeX приняла такое решение, хотя многие советовали остановить выбор на H-1.

ПО ТЕМЕ

Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж

Компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках

Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления

 Космос

Сюжеты Космос

По мнению предпринимателя, отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики. Он уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее. "До полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту", – цитирует Маска издание ArsTechnica.

Напомним, что с 1969 по 1972 год было проведено четыре пуска Н-1, и все они оказались неудачными. В 1968-1972 годах куйбышевское ОКБ-276 на основе НК-15 разработало агрегат НК-33, тяговооруженность которого уступает только токсичным двигателям РД-253 и современным агрегатам Merlin 1D.

Запуск Falcon Heavy произошел с космодрома на мысе Канаверал в США 6 февраля. В Роскосмосе это событие назвали промоакцией компании Илона Маска Tesla. Также в России опасаются, что SpaceХ в ближайшие несколько лет может вытеснить с рынка запуска ракет госструктуры.

Примечательно, что среди американцев нашлись те, кто возмутился произведенным запуском. По их мнению, недопустимо, чтобы проводились такие дорогостоящие и бесполезные старты, пока люди не могут получить доступ к медицинским услугам и образованию.  

Инженеры компании SpaceX называют Falcon Heavy самой мощной ракетой-носителем в мире. Согласно их уверениям, максимальная грузоподъемность этого аппарата может составлять почти 64 тонны. 

Автор: Людмила Фоканова9 февраля 2018, 13:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия покоряет космос

567

комментарии

Политика

МОК подрывает доверие к результатам Игр
Завтрак с Трампом разочаровал Собчак
В Германии признали Крым российским
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи

Шоу-бизнес

Адвокат: Карине Мишулиной выгодна эта шумиха
У Бориса Корчевникова родится ребенок
Как разделили наследство Задорнова
Постаревшей Началовой огласили приговор

Проишествия

В Москве киллер спас жертву от кровожадной тещи
Бедняк сварил пенис начальника и съел
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат

Lifestyle

У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Шоу-бизнес

Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь

Близкие переживают за здоровье певца
Шоу-бизнес

Дитковските высказалась о воссоединении с Чадовым

Актеры дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Виктория Лопырева

Свежее фото блондинки расстроило ее фанатов
Общество

Американец оскорбил память пилота Су-25 на передаче Соловьева

Ведущий выгнал "эксперта" из студии

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

У Поклонской заметили шишку на животе
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

Спорт

Открытие Олимпиады в Пхенчане превратилось в гламурное дефиле
Предатель Родченков шокировал новой внешностью
"Надо убрать всех русских": как Запад встретил "казнь" 47 россиян
Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады

Регионы

В Подмосковье пенсионерку опоили и скинули с моста ради квартиры
Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru