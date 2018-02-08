Илон Маск снял НЛО на видео
Спортивный электромобиль Tesla Roadster без крыши, за рулем которого восседает одетый в скафандр манекен, возможно, и стал бы одним из самых необычных объектов, замеченных в космосе, если бы не внимательные энтузиасты. Они обратили внимание на таинственный объект, который пронесся мимо автомобиля.
Конспирологи и любители увидеть в игре света и тени проявления инопланетной жизни, решили, что посмотреть на запуск прилетели даже гости из других обитаемых миров. Впрочем, даже самые непоколебимые искатели следов внеземных цивилизаций не уверены, что именно "засветил" на своем видео Илон Маск. "Чем бы это ни было, оно очень быстрое", – резюмируют исследователи.
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