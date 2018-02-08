Илон Маск снял НЛО на видео

Без преувеличения практически весь мир следил за пробным пуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, благо глава компании SpaceX не поскупился на камеры, транслирующее происходящее во всех возможных ракурсах. Среди зрителей попались и крайне наблюдательные энтузиасты, которые заметили странный объект рядом с отправленным в открытый космос автомобилем Tesla Roadster.

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