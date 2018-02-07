Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж

Компания SpaceX эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска осуществила пробный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая под песню Дэвида Боуи Space Oddity вывела в открытый космос спортивный кабриолет Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Пользователи Сети нашли над чем посмеяться в этой ситуации. Dni.Ru собрали самые забавные шутки о пуске электромобиля-кабриолета.

Инженеры компании SpaceX называют Falcon Heavy самой мощной ракетой-носителем в мире. Согласно их уверениям, максимальная грузоподъемность этого аппарата может составлять почти 64 тонны. Впрочем, для пробного запуска Илон Маск ограничил полезную нагрузку космического грузовика легким спортивным автомобилем.

Это дало некоторым скептикам повод предположить, что предприниматель попросту привлекает внимание к своей компании и стремится эпатировать публику. Более того, среди американцев нашлись те, кто возмутился произведенным запуском. По их мнению, недопустимо, чтобы проводились такие дорогостоящие и бесполезные старты, пока люди не могут получить доступ к медицинским услугам и образованию.

You know a country's got its priorities in line when a billionaire's shooting rockets into space while people can't get healthcare or get an education. — Jared Yates Sexton (@JYSexton) 6 февраля 2018 г.

Впрочем, куда больше оказалось тех, кто воспринял запуск и сопутствующие ему фотографии как отличный повод блеснуть остроумием. Наиболее богатой темой оказалась судьба автомобиля, отправленного в путешествие в далекий космос, и его "водителя" – наряженного в скафандр SpaceX манекена.

Причудливая фантазия пользователей Сети отправляла Tesla в самые разные ситуации. Попадались, например, космические бои с участием электромобиля.

LiveFeed from the Tesla Roadster pic.twitter.com/ef8rhDaI3I — 9GAG Gifs (@9GAGGifs) 7 февраля 2018 г.

Некоторые постарались ответить, что могло стать причиной забраться так далеко от Земли.

Другие решили пофантазировать о том, мог ли стать автомобиль первым в мире космическим такси.

Впрочем, основной массив шуток касался столкновения отправленной в космос машины с российскими реалиями.