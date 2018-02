Европа приютила питающихся радиацией инопланетян

Бактериям Desulforudis audaxviator для жизнедеятельности не требуется солнечный свет. Микроорганизмы существуют в изолированных водных экосистемах на большой глубине (1,5-3 километра). Энергию они получают на основе восстановительной реакции с участием сульфатов и водорода. Последний образуется вследствие разложения молекул воды при распаде урана, тория и радиоактивного изотопа калия

Ученые из Бразильской лаборатории синхротронного света и Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что условия на спутнике Юпитера вполне соответствуют тем, которые требуются для комфортной жизни Desulforudis audaxviator. По мнению астрофизиков, на Европе есть вода, и температура там достаточно высокая. Если же там наличествуют и необходимые для метаболизма химические элементы, то она вполне может быть обитаема. Правда, исследователям пока не удалось установить, какие именно вещества растворены в водоемах.

Ранее сообщалось, что зонд Juno сумел приблизиться к поверхности Юпитера на рекордно близкое расстояние и сделать снимки. Кроме того, компьютерное моделирование распространения химических элементов по объектам Солнечной системы показало, что радиоактивные вещества могут находиться не только на Европе, но и на другом спутнике Юпитера – Энцеладе, пишет издание Science Alert.

This is the eleventh time Juno has passed near #Jupiter since it arrived in mid-2016. This time-lapse, color-enhanced movie covers about four hours and morphs between 36 JunoCam images processed by Gerald Eichstädt https://t.co/eRPYValM9R pic.twitter.com/eszCaIbqRf