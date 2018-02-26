Европа приютила питающихся радиацией инопланетян

Бактерии, которые питаются радиацией, могут существовать на Европе. Условия на спутнике Юпитера вполне подходящие для микроорганизмов, похожих на их земных сородичей.

Бактериям Desulforudis audaxviator для жизнедеятельности не требуется солнечный свет. Микроорганизмы существуют в изолированных водных экосистемах на большой глубине (1,5-3 километра). Энергию они получают на основе восстановительной реакции с участием сульфатов и водорода. Последний образуется вследствие разложения молекул воды при распаде урана, тория и радиоактивного изотопа калия

Ученые из Бразильской лаборатории синхротронного света и Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что условия на спутнике Юпитера вполне соответствуют тем, которые требуются для комфортной жизни Desulforudis audaxviator. По мнению астрофизиков, на Европе есть вода, и температура там достаточно высокая. Если же там наличествуют и необходимые для метаболизма химические элементы, то она вполне может быть обитаема. Правда, исследователям пока не удалось установить, какие именно вещества растворены в водоемах.

Ранее сообщалось, что зонд Juno сумел приблизиться к поверхности Юпитера на рекордно близкое расстояние и сделать снимки. Кроме того, компьютерное моделирование распространения химических элементов по объектам Солнечной системы показало, что радиоактивные вещества могут находиться не только на Европе, но и на другом спутнике Юпитера – Энцеладе, пишет издание Science Alert.

This is the eleventh time Juno has passed near #Jupiter since it arrived in mid-2016. This time-lapse, color-enhanced movie covers about four hours and morphs between 36 JunoCam images processed by Gerald Eichstädt https://t.co/eRPYValM9R pic.twitter.com/eszCaIbqRf — Massimo (@Rainmaker1973) 26 февраля 2018 г.

Как ранее писали Dni.Ru, астрономы выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей. В "шорт-лист" вошли 9 ближайших миров – хотя в полном перечне более полусотни кандидатов.

По подсчетам, вероятность увидеть нашу планету или любое другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет всего 2,5%. Именно поэтому обители лишь нескольких экзопланет могут знать о Земле. Точнее – в общей сложности 65 миров имеют возможность наблюдать за планетами Солнечной системы, но лишь девять из них смогут изучить Землю при помощи инструментов, подобных телескопам "Кеплер" и "Хаббл".

В финальном списке оказались небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего. Правда, каких-либо доказательств наличия жизни на этих комических объектах у ученых, к сожалению, пока нет.

