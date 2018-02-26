Европа приютила питающихся радиацией инопланетян
Бактериям Desulforudis audaxviator для жизнедеятельности не требуется солнечный свет. Микроорганизмы существуют в изолированных водных экосистемах на большой глубине (1,5-3 километра). Энергию они получают на основе восстановительной реакции с участием сульфатов и водорода. Последний образуется вследствие разложения молекул воды при распаде урана, тория и радиоактивного изотопа калия
Ученые из Бразильской лаборатории синхротронного света и Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что условия на спутнике Юпитера вполне соответствуют тем, которые требуются для комфортной жизни Desulforudis audaxviator. По мнению астрофизиков, на Европе есть вода, и температура там достаточно высокая. Если же там наличествуют и необходимые для метаболизма химические элементы, то она вполне может быть обитаема. Правда, исследователям пока не удалось установить, какие именно вещества растворены в водоемах.
Ранее сообщалось, что зонд Juno сумел приблизиться к поверхности Юпитера на рекордно близкое расстояние и сделать снимки. Кроме того, компьютерное моделирование распространения химических элементов по объектам Солнечной системы показало, что радиоактивные вещества могут находиться не только на Европе, но и на другом спутнике Юпитера – Энцеладе, пишет издание Science Alert.
This is the eleventh time Juno has passed near #Jupiter since it arrived in mid-2016. This time-lapse, color-enhanced movie covers about four hours and morphs between 36 JunoCam images processed by Gerald Eichstädt https://t.co/eRPYValM9R pic.twitter.com/eszCaIbqRf— Massimo (@Rainmaker1973) 26 февраля 2018 г.
Как ранее писали Dni.Ru, астрономы выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей. В "шорт-лист" вошли 9 ближайших миров – хотя в полном перечне более полусотни кандидатов.
По подсчетам, вероятность увидеть нашу планету или любое другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет всего 2,5%. Именно поэтому обители лишь нескольких экзопланет могут знать о Земле. Точнее – в общей сложности 65 миров имеют возможность наблюдать за планетами Солнечной системы, но лишь девять из них смогут изучить Землю при помощи инструментов, подобных телескопам "Кеплер" и "Хаббл".
В финальном списке оказались небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего. Правда, каких-либо доказательств наличия жизни на этих комических объектах у ученых, к сожалению, пока нет.
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