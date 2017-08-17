"Умный" дозатор отказал чернокожему в мыле

Чернокожий мужчина в туалете не смог воспользоваться умным дозатором мыла. Устройство сработало лишь тогда, когда посетитель накрыл свои руки салфеткой.

Видеозапись с избирательным дозатором опубликовал в социальной сети Twitter пользователь nke_ise. "Если вы когда-нибудь не будете понимать, насколько важно разнообразие в сфере технологий и его влияние на общество, то посмотрите это ролик", – пошутил он. На записи видно, как сначала дозатором успешно воспользовался человек со светлой кожей. Второй мужчина подошел к устройству сразу же после него, но на этот раз оно уже не сработало.