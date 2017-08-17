"Умный" дозатор отказал чернокожему в мыле
Видеозапись с избирательным дозатором опубликовал в социальной сети Twitter пользователь nke_ise. "Если вы когда-нибудь не будете понимать, насколько важно разнообразие в сфере технологий и его влияние на общество, то посмотрите это ролик", – пошутил он. На записи видно, как сначала дозатором успешно воспользовался человек со светлой кожей. Второй мужчина подошел к устройству сразу же после него, но на этот раз оно уже не сработало.
If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW— Chukwuemeka Afigbo (@nke_ise) 16 августа 2017 г.
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