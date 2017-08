Рассекречена уникальная функция нового iPhone

Все новая информация становится доступной поклонником смартфонов от Apple благодаря пытливым программистам и непредсказуемым инсайдерам. Так, сообщение, что iPhone научится распознавать лица, теперь уточнено: не просто распознавать, но еще и понимать – владелец смотрит на экран в фас или повернулся к датчику в профиль.

Бразильский разработчик Гильерме Рамбо, тщательно изучающий прошивку аппарата, нашел возможность iPhone отключать уведомления, когда пользователь смотрит на экран. Звук и вибрация в этом случае не понадобятся. Технология, известная под названием Pearl ID, призвана полностью заменить сенсор Touch ID.

Также сообщается, что вероятно смартфон получит ИК-датчик и две фронтальные камеры. Это значит, что разблокировать гаджет можно будет даже в полной темноте.

What @jsnell talked about on the last @_upgradefm is true: the iPhone will suppress notification sounds if you're looking at it pic.twitter.com/eFzKUfZYDx