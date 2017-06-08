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Hi-tech

NASA набрало лунный экипаж по объявлениям

Фото: GLOBAL LOOK press/NASA
Заявки на участие в конкурсе в команду астронавтов принимались на протяжении трех месяцев. Отобранным астронавтам теперь предстоит пройти обучение и готовиться к полету на Луну, а в перспективе и на Марс.
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Точное число заявок, поданых в NASA с декабря 2015 по февраль 2016 года, составляет 18353. На звание астронавта могли претендовать "лучшие из лучших" американцев, имеющих ученую степень не ниже бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики. Также рассматривались кандидатуры военных пилотов, чей налет составляет не менее тысячи часов.

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Из почти двадцати тысяч претендентов в итоге были отобраны всего двенадцать космических специалистов. Это Зена Кардман, Джасмин Мобели, Джонни Ким, Фрэнк Рубио, Мэтью Доминик, Уоррен Хоберг, Робб Кулпн, Кайла Баррон, Боб Хайнс, Раджи Шари, Лорал О`Хара и Джессика Уоткинс, сообщает NASA. Их неплохо знать поименно: возможно, это те самые люди, которые докажут, что американцы таки могут высадиться на луну, а в будущем этим смельчакам возможно предстоит покорить и Марс. 

"Вы представляете лучших из лучших в Америке. Вся команда NASA готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям", – подбодрил будущих астронавтов исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут на торжественной церемонии в Космическом центре имени Хьюстона. 

Занятия с новичками начнутся уже в августе. Астронавты должны быть готовы как к полетам на МКС, так и к более дальним миссиям. 

Автор: Алексей Минин8 июня 2017, 09:06

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