NASA набрало лунный экипаж по объявлениям

Точное число заявок, поданых в NASA с декабря 2015 по февраль 2016 года, составляет 18353. На звание астронавта могли претендовать "лучшие из лучших" американцев, имеющих ученую степень не ниже бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики. Также рассматривались кандидатуры военных пилотов, чей налет составляет не менее тысячи часов.

Из почти двадцати тысяч претендентов в итоге были отобраны всего двенадцать космических специалистов. Это Зена Кардман, Джасмин Мобели, Джонни Ким, Фрэнк Рубио, Мэтью Доминик, Уоррен Хоберг, Робб Кулпн, Кайла Баррон, Боб Хайнс, Раджи Шари, Лорал О`Хара и Джессика Уоткинс, сообщает NASA. Их неплохо знать поименно: возможно, это те самые люди, которые докажут, что американцы таки могут высадиться на луну, а в будущем этим смельчакам возможно предстоит покорить и Марс.

