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Hubble заснял нарушителя законов физики
Изображение получено с помощью усовершенствованной камеры, установленной на борту орбитальной обсерватории Hubble в 2002 году. "Поле зрения" камеры вдвое больше, чем у ее предшественника.
В центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Их типичная масса находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.
Черная дыра, обитающая в центре спиральной галактики RX J1140.1+0307 в созвездии Девы, удалена от нас примерно на миллиард световых лет, сообщает сайт космического телескопа Hubble. Она обладает относительно небольшим весом и является одной из самых "легких" сверхмассивных черных дыр.
A black hole of puzzling lightness — @ESA #Hubble Picture of the Week. https://t.co/883MsuUuJe pic.twitter.com/akE8RUtSoc— HUBBLE (@HUBBLE_space) 9 января 2017 г.
Черную дыру многие астрономы даже относят к другому классу объектов – к черным дырам промежуточной массы. Сегодня ученые считают их потерянным звеном эволюции галактик.
Кроме того, яркость черной дыры в созвездии Девы на порядки выше того, о чем говорится в теории. Ее невозможно объяснить при помощи современных представлений об устройстве черных дыр и их роли в жизни галактик.
Таким образом, данная черная дыра просто противоречит текущим законам физики. Астрономы считают, что наблюдения за подобными черными дырами промежуточной массы помогут разгадать головоломку данной галактики.
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