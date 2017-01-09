Hubble заснял нарушителя законов физики

Орбитальная обсерватория Hubble получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре галактики в созвездии Девы. Ее нереально высокая яркость нарушает представления о подобных объектах.

Изображение получено с помощью усовершенствованной камеры, установленной на борту орбитальной обсерватории Hubble в 2002 году. "Поле зрения" камеры вдвое больше, чем у ее предшественника.

В центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Их типичная масса находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Черная дыра, обитающая в центре спиральной галактики RX J1140.1+0307 в созвездии Девы, удалена от нас примерно на миллиард световых лет, сообщает сайт космического телескопа Hubble. Она обладает относительно небольшим весом и является одной из самых "легких" сверхмассивных черных дыр.

Черную дыру многие астрономы даже относят к другому классу объектов – к черным дырам промежуточной массы. Сегодня ученые считают их потерянным звеном эволюции галактик.

Кроме того, яркость черной дыры в созвездии Девы на порядки выше того, о чем говорится в теории. Ее невозможно объяснить при помощи современных представлений об устройстве черных дыр и их роли в жизни галактик.

Таким образом, данная черная дыра просто противоречит текущим законам физики. Астрономы считают, что наблюдения за подобными черными дырами промежуточной массы помогут разгадать головоломку данной галактики.