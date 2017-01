Hubble заснял нарушителя законов физики

Изображение получено с помощью усовершенствованной камеры, установленной на борту орбитальной обсерватории Hubble в 2002 году. "Поле зрения" камеры вдвое больше, чем у ее предшественника.

В центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Их типичная масса находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Черная дыра, обитающая в центре спиральной галактики RX J1140.1+0307 в созвездии Девы, удалена от нас примерно на миллиард световых лет, сообщает сайт космического телескопа Hubble. Она обладает относительно небольшим весом и является одной из самых "легких" сверхмассивных черных дыр.

