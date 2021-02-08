Известного футболиста госпитализировали после удара током и падения с высоты

С защитником футбольного клуба "Верона" Андреа Грезеле произошел несчастный случай. Спортсмен получил серьезные травмы, пишут профильные СМИ.
По данным RT, футболист залез на вагон поезда, получил удар током и упал с высоты. Пострадавший был экстренно госпитализирован.
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