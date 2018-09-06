Хоккеиста Козловского срочно госпитализировали

Защитник российского хоккейного клуба "Адмирал" Юрий Козловский попал в больницу. Его госпитализировали после матча со столичным "Спартаком".

Спортсмен почувствовал себя плохо в раздевалке. Когда Козловского стошнило, ему решили вызвать скорую. Врачи уже поставили диагноз – "сотрясение мозга", передает телеканал "360". Напомним, что "Адмирал" в последнем мачте проиграл "Спартаку" со счетом 1:3.