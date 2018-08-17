Травмированного Головина сняли в ночном клубе

Российского футболиста, полузащитника "Монако" Александра Головина заметили в одном из местных ночных клубов. В Сети появился ролик, подтверждающий это.

Посетители заведения сняли известного спортсмена на видео. На кадрах видно, что Головин сидит за столом с кальянами.

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Футболист сборной России посетил вечеринку отечественных рэп-исполнителей Тимати и Егора Крида, которая проходила в клубе Twiga Monte Carlo. "Российская футбольная звездочка Александр Головин, перешедшая в Монако за 30 миллионов евро, замечен с кальяном в окружении Кати Дорожко и Алены Крюковой (о девочках много написано в "Рынке шкур"), – написано в Instagram-аккаунте news_zvezd. Именно там появилось видео с Головиным из ночного заведения.

Напомним, 8 августа стало известно, что спортсмен получил травму ноги. Александр Головин был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге. Игрок выбыл из игр на поле на срок от трех до четырех недель.

Mauvaise nouvelle pour Monaco suite à la blessure de Golovin, il devrait passer des tests dans les prochaines heures pour évaluer la gravité de la blessure.



�� (@Monaco_Info_) pic.twitter.com/Nokq1xCTHA — Daily Fútbol (@dailyfutbolfr) 8 августа 2018 г.

27 июля было объявлено переходе российского полузащитника в "Монако". Головин заключил контракт с клубом сроком на пять лет. Игрок стал самым дорогим российским футболистом в истории.