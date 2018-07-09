Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной
Член сборной Хорватии по футболу и по совместительству скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич выведен из состава сборной и не примет участие в ЧМ-2018 по футболу, сообщает пресс-служба футбольного союза страны. Таким образом чиновники отреагировали на видеоролик, снятый Вукоевичем вместе игроком команды Домагой Вида после победы над сборной России.
Тогда разгоряченные хорваты снимали себя на камеру и кричали: "Слава Украине!" и "Эта победа за "Динамо" и Украину". Позже футболисты назвали произошедшее шуткой и признались в любви к русским. Тем не менее FIFA начала расследование инцидента, что грозило Виде двухматчевой дисквалификацией. Однако чиновники ограничились лишь предупреждением.
В свою очередь Хорватский футбольный союз принес извинения российской стороне за поведение членов команды. Там отметили, что Вукоевич и Вида также извиняются за свои слова.
Отметим, что оба хорвата, записывая видео, говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 годы. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский "Спартак".
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