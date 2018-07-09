Он следит вместе с Глаголевой: Овечкин высказался о погибшем брате
Второй день своего пребывания в российской столице прославленный форвард начал с посещения кладбища. Овечкин подчеркнул, что это для него очень важный момент.
"Лично для меня было важно это сделать. Уверен, что где-то наверху вместе с мамой Насти (актрисой Верой Глаголевой. – Прим. ред.) он за мной следил. Для родителей, для меня это был непростой момент. Но время не повернуть вспять. Он был моим братом и научил меня сражаться до конца и отдавать на льду всего себя", – сказал хоккеист на могиле брата. Сергей Овечкин погиб в автокатастрофе, когда Александру было десять лет.
Позже форвард "Кэпиталз" прогулялся по Головинскому району Москвы, где прошло его детство. Он побывал в квартире, где вырос, и даже, по признанию Овечкина, вздремнул там вместе с кубком секунд десять. Затем его ждал обед в компании премьер-министра России Дмитрия Медведева, хоккейных ветеранов Вячеслава Фетисова и Александра Якушева.
В середине дня Александр появился на Красной площади, где за 15 минут собрал вокруг себя огромную толпу. Хоккеист прошел с кубком в руках от Моховой до собора Василия Блаженного и обратно.
А вечером был ужин с семьей и друзьями в ресторане. Главным поводом для праздника стала годовщина свадьбы Александра и Анастасии. Гости ели черную икру прямо из чаши Кубка Стэнли. А к финалу в зал под рокот любимой композиции хоккеиста We are the champions! выкатили торт выше человеческого роста.
Поздравить Овечкина пришли многие известные люди. На торжестве присутствовали его партнеры по "Вашингтону" – Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин сказал, что они всегда держатся вместе. Русские не бросают друг друга, пишет NHL.com.
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