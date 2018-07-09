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Разозливший Россию хорват Домагой Вида довел Украину до экстаза

Домагой Вида (справа)Фото: GLOBAL LOOK press/Cao Can
Пока цивилизованный мир осуждает поступок игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который отпраздновал победу над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкриками "Слава Украине!", в Незалежной всячески одобряют выходку футболиста. В стране считают подобную провокацию приемлемой.
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Федерация футбола Украины встала на сторону Домагоя Виды, который отпраздновал победу грубой выходкой. "За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам", – заявил народный депутат Украины Андрей Павелко. Организация направила в FIFA и УЕФА обращения, чтобы "защитить" футболиста.

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На сторону хорвата встали и украинские болельщики. Фанаты киевского "Динамо" на товарищеском матче со швейцарским "Люцерном" вывесили баннер в честь Виды. На хорватском языке там написано: "Спасибо, Домагой".

Член Совета Федерации Франц Клинцевич убежден, что выходка игрока была подготовленной провокацией, передает РИА ФАН. "Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает", – отметил сенатор.

По словам Клинцевича, оценки этой провокации со стороны FIFA недостаточно. В России и Хорватии выходку раскритиковали, но Хорватский футбольный союз фактически оправдал спортсменов, объяснив их вызывающее поведение тем, что Виду и Вукоевич долгое время играли за киевское "Динамо".

Ранее Хорватский футбольный союз порекомендовал всем членам сборной воздерживаться от любых заявлений и действий, которые "могут быть истолкованы как политические высказывания". В FIFA серьезных мер по отношению к футболисту не приняли, ограничившись предупреждением.

Напомним, что игрок сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич подверглись риску дисквалификации с ЧМ-2018. Футболисты записали видео после победы над сборной России, на котором они кричат: "Слава Украине!"

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Автор: Михаил Вштанов9 июля 2018, 11:27
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