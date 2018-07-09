Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине

Высказывания игроков хорватской сборной после победы над российской командой оценили на родине футболистов. Пресса в Хорватии назвала записанное спортсменами видео "прямой провокацией".

Хорватские СМИ возмущаются поступком защитника сборной Домагоя Виды. Его называют "действием на грани". Другие отмечают, что выложенный футболистами ролик можно оценить как прямую провокацию, учитывая непростые отношения между Россией и официальными властями Украины.

Предостерег игроков национальной команды от высказываний, которые могут иметь политический подтекст, и Хорватский футбольный союз (HNS). Некоторые издания, в частности Index.hr признают, что игроки подверглись критике в Хорватии "не из-за большой любви к России", а из-за того, что могли получить наказание от Международной федерации футбола (FIFA).

FIFA, прежде заявлявшая о возможности дисквалификации спортсмена на два матча, все же решила не применять санкции. Домагою Виде вынесли предупреждение, хотя футболист поспешил заявить об отсутствии политической подоплеки в его словах, пишет "Р-Спорт".

Напомним, игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы в четвертьфинальном матче ЧМ над сборной России опубликовали видеообращение со словами "Слава Украине". Вукоевич отметил, что победа была "за "Динамо" и Украину". Позднее Вида заявил, что лишь выразил благодарность украинцам за поддержку.

Комментаторам в Сети оправдания футболистов кажутся неубедительными. Они отмечают: заверения игроков в любви к России появились уже после того, как возникла угроза наказания от Международной федерации. Российские болельщики призвали хорватов не смешивать политику и спорт.