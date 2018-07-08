"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией

Несдержанность футболистов грозит двухматчевой дисквалификацией. Политические лозунги и любые провокации ФИФА не приемлет.



Защитник сборной Хорватии Домагоя Виду и тренер Огнен Вукоевич могут быть дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает The Sun. В настоящее время функционеры собирают полный материал о матче Россия – Хорватия. Однако их больше интересует видео, которое записали футболисты. На нем они празднуют победу и кричат "Слава Украине!".



"Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида. "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич. Примечательно, что оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский "Спартак".

Теперь, согласно дисциплинарному кодексу, футболист может получить наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа. В свою очередь Вида уже назвал произошедшее шуткой и признался в любви к русским. Тем не менее такое поведение вызвало недоумение российских болельщиков, которые призвали не смешивать политику и спорт.

"Нормальные отношения были с хорватами, к чему такое поведение? Жесть просто. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред )Надеюсь им свои же навтыкают. Таких нужно дисквалифицировать по хлеще Суареса за укусы. Просто позор", – написал пользователь Сети. "Футбол без политики же, зачем это все", – полагает другой. "Дурачку объяснили, что запахло дисквалом, и он оперативно выплюнул сало изо рта и переобулся", – заключил спикер.