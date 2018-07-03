"Ну и дурак": обезумевший Акинфеев удивил глупым поступком

Игорь Акинфеев назвал глупым поступком свой "проезд" на животе по газону стадиона. В то же время вратарь сборной России признался: он просто не мог контролировать эмоции после победы над испанцами.

Такой атмосферы сплоченности, как на ЧМ-2018, Игорь Акинфеев не видел ни на чемпионате в Бразилии, ни на Евро. Россия сумела подготовить настоящий праздник для болельщиков и игроков, отметил Акинфеев.

"Все видят, что это праздник. Это не пустые слова. Россия доказала делом, что умеет организовывать большие яркие события. Я был в Бразилии, на Евро, и такой сплоченности болельщиков не чувствовал", - сказал голкипер сборной России и ЦСКА.

Журналист издания "Спорт-Экспресс" пытался выяснить, что Акинфеев думает по поводу "неподобающего" поведения российских женщин (дискуссия по поводу слишком тесных контактов болельщиц с иностранцами все еще не утихает в Сети. – Прим. ред.). Однако спортсмен ограничился комментариями по поводу общей теплой атмосферы чемпионата. Когда же корреспондент уточнил, что речь именно о девушках, голкипер, рассмеявшись, ответил, что вопрос не по адресу.

Свое катание на животе по окончании серии пенальти Акинфеев назвал глупостью. "В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: ну и дурак!" – признался голкипер. В то же время Игорь подчеркивает, что это было искренним порывом. И главное, по мнению Акинфеева, – что у сегодняшней сборной России "есть душа".

Сборная России 1 июля победила в матче 1/8 финала команду Испании. Основное и дополнительное время окончилось с ничейным счетом – 1:1, серия пенальти завершилась в пользу россиян – 4:3. Акинфеев стал национальным героем, отбив два 11-метровых – один из них ногой. Интернет полон шуток о "ноге бога", пользователи предлагают поставить этой части тела голкипера российской сборной памятник. Ей даже посвящают песни.