"Ну и дурак": обезумевший Акинфеев удивил глупым поступком
Такой атмосферы сплоченности, как на ЧМ-2018, Игорь Акинфеев не видел ни на чемпионате в Бразилии, ни на Евро. Россия сумела подготовить настоящий праздник для болельщиков и игроков, отметил Акинфеев.
"Все видят, что это праздник. Это не пустые слова. Россия доказала делом, что умеет организовывать большие яркие события. Я был в Бразилии, на Евро, и такой сплоченности болельщиков не чувствовал", - сказал голкипер сборной России и ЦСКА.
Журналист издания "Спорт-Экспресс" пытался выяснить, что Акинфеев думает по поводу "неподобающего" поведения российских женщин (дискуссия по поводу слишком тесных контактов болельщиц с иностранцами все еще не утихает в Сети. – Прим. ред.). Однако спортсмен ограничился комментариями по поводу общей теплой атмосферы чемпионата. Когда же корреспондент уточнил, что речь именно о девушках, голкипер, рассмеявшись, ответил, что вопрос не по адресу.
Свое катание на животе по окончании серии пенальти Акинфеев назвал глупостью. "В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: ну и дурак!" – признался голкипер. В то же время Игорь подчеркивает, что это было искренним порывом. И главное, по мнению Акинфеева, – что у сегодняшней сборной России "есть душа".
Сборная России 1 июля победила в матче 1/8 финала команду Испании. Основное и дополнительное время окончилось с ничейным счетом – 1:1, серия пенальти завершилась в пользу россиян – 4:3. Акинфеев стал национальным героем, отбив два 11-метровых – один из них ногой. Интернет полон шуток о "ноге бога", пользователи предлагают поставить этой части тела голкипера российской сборной памятник. Ей даже посвящают песни.
Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Матильда оказалась королевой оральных ласк
Врачи оказались бессильны
Актриса выступила с заявлением