Акинфеева унизили перед матчем с Хорватией

В преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии в Сети опубликовали сравнительную статистику вратарей Игоря Акинфеева и Даниеля Субашича. Эти данные заставили многих болельщиков засомневаться в повторном успехе российского голкипера.



Судя по анализу выступления вратарей на турнире, Акинфеев пропустил пять голов за четыре матча, а Субашич – один мяч в трех играх. При этом россиянин превзошел хорвата по количеству сейвов.

В целом Субашич оказался лучше Акинфеева по трем компонентам: количеству и точности передач, проценту отраженных ударов. Эта статистика заставила многих болельщиков накинуться на вратаря российской сборной с критикой, передает "Спорт-Экспресс".

"Выходит, что Игорь по статистике вообще ни о чем", – высказался один из пользователей Сети. "Господи, нашли что сравнивать... Топового игрока мирового уровня и дилетанта из России. Второй раз Акинфеев не сможет затащить", – поддержал его другой юзер.

Стоит отметить, что в комментариях к посту отметились и те, кто искренне поддерживает российского голкипера. "Процент отраженных ударов 0,737? Остальные все пропустил что ли? Давайте достоверную информацию!" – потребовал болельщик.

В свою очередь бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что наша команда не является фаворитом четвертьфинального матча с Хорватией, но имеет все шансы одержать победу. "Многое будет зависеть от правильности выбранной тактики. Хорваты не смотрятся так устрашающе, как испанцы. Судьбу матча могут решить индивидуальные ошибки", — считает эксперт.

Напомним, что 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти – 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.

