Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину

Пользователи Сети высмеяли заслуженного тренера России Валерия Газзаева за его попытку обратиться с вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.



Валерий Газзаев решил начать с подробного предисловия к вопросу, в котором сумел упомянуть и свое прошлое общение с Владимиром Путиным на предыдущей прямой линии, и Олимпиаду в Сочи, и другие важные для спорта в России события. "Добрый вечер, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. В прошлом году на прямой линии вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола", – заметил заслуженный тренер.

"Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели, так сказать, практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детского и юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации. А также, конечно, с успехом внедрили и наследие чемпионата мира 2018 года. Ну и, безусловно, мы здесь хотим вспомнить и то, как мы сегодня пользуемся великолепным наследием Олимпийских игр 2014 года. Мы готовы продемонстрировать вам нашу программу для того, чтобы подробно ее сформулировать", – подчеркнул он.

Говорит Газзаев, а стыдно мне — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 июня 2018 г.

"Что касается нашего вопроса... Безусловно, все наши коллеги сегодня, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня и занятость, сложность международной политической ситуации, поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. И, конечно, эта инфраструктура будет базой тому, чтобы в будущем мы показывали безусловно большие и выдающиеся результаты", – заметил Валерий Газзаев.

Газзаев Путину: "Мы готовы продемонстрировать Вам программу, чтобы ее сформулировать".

Еще Газзаев Путину: "Мой вопрос в том, чтобы внимание к футболу было в центре Вашего внимания".

Я смотрю, у нас Мутко-2 вырос, должность вице-премьера ему срочно. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 7 июня 2018 г.

Когда ведущие поинтересовались у тренера, в чем же заключается его вопрос, он элегантно вышел из ситуации, просто продолжив говорить. "Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья..." – не смог договорить Газзаев из-за повторной просьбы озвучить вопрос. "Вопрос в том, чтобы, Владимир Владимирович, чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу", – наконец сформулировал он.

Что несёт Газзаев??���� — Алексей Петровский (@petrovskyi104fm) 7 июня 2018 г.

"Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо", – смог закончить свою мысль Валерий Газзаев.

Газзаев: "Владимир Владимыч, крепкого вам здоро.."

- "Валерий Гёргич, в чём вопрос?"

Г: "Да прибудет с вами Святой Георгий"

ОРУ#ПрямаяЛиния — ŁØŁØ #England⚽���� (@Maxi_Sar) 7 июня 2018 г.

Пользователи Сети сочли такое обращение к президенту России нелепым. Они посетовали на то, что тренер отнял много времени и, по сути, не смог сформулировать вопрос. Досталось ему и за некоторое косноязычие, которое, впрочем, легко можно объяснить нервами из-за общения с Владимиром Путиным в прямом эфире.