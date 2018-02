Поглумившийся над российскими олимпийцами Киев получил жесткий ответ

Обмен любезностями в официальных Twitter-аккаунтах России и Украины завершился не в пользу Киева. Украинцев поставили еа место после того, как они позволили себе насмехаться над российскими олимпийцами.

Пикировка в соцсети началась вполне серьезным сообщением Украины. Киев снова осудил Москву за "агрессию, распространение фейковых новостей и кибератаки". Венчал сообщение призыв к мировому сообществу - обеспечить стране экономическую, военную и дипломатическую поддержку в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

Ответ российской стороны не заставил себя ждать. Фотография почти пустого зала во время выступления в Мюнхене украинского президента сопровождалась пояснением: в фейки, которые распространяют Киев и Петр Порошенко, с каждым годом "верят все больше людей".

Выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции, Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократию". Он заявил, что российский флаг "не должен развеваться ни в одной стране" – а также обратился к Европе с требованием выступить против строительства газопровода "Северный поток-2". Правда, слушали пламенную речь украинского лидера пара десятков человек.

Still, there are more people in the room than in your Olympic team in 2018 pic.twitter.com/YY8y5ZUEVT — Ukraine / Україна (@Ukraine) 19 февраля 2018 г.

И все же Киев ответил на российскую колкость – украинцы написали, что в мюнхенском зале больше людей, чем олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхенчхане.

.@Ukraine At least we have the capacity to organize Olympic Games. — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 19 февраля 2018 г.

Заключительный пост в этой эскападе принадлежал официальному аккаунту посольства России в Канаде. "По крайней мере, мы можем организовать Олимпийские игры", – написал автор.