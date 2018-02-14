Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство

В соцсетях обсуждают нездоровый аппетит чемпионки Игр-2018 в Пхенчхане Хлои Ким. Во время соревнований 17-летняя американская сноубордистка постоянно писала в Twitter о своем желании поесть побольше фастфуда.

Перед состязаниями девушка активно отчитывалась о своем ежедневном меню. Она делилась мечтами о мороженом и призналась, что "по глупости" не доела утренний сэндвич. Такая непосредственность и аппетит спортсменки вызвала у пользователей насмешки.

Oh and I also had 2 churros today and they were pretty bomb so if you ever get nervous go eat a churro — Chloe Kim (@chloekimsnow) 11 февраля 2018 г.

Болельщики отметили, что сразу после окончания трека Хлоя получила свое мороженое, и настолько обрадовалась, что не стеснялась его есть во время интервью. Вкусовые предпочтения сноубордистки вдохновили редакцию американского телеканала NBC на создание ироничного видео. В нем Хлоя якобы пытается доехать на доске до порции пломбира.

chloe kim finally got her ice cream, and she’s eating it while doing interviews pic.twitter.com/9GL9waqDUQ — Joon Lee (@iamjoonlee) 13 февраля 2018 г.

По мнению фолловеров, юной спортсменке больше никогда не придется покупать себе еду. Ведь фанаты готовы пожизненно угощать ее чурросом, мороженым, бургерами и сэндвичами.

Chloe Kim’s sweet tweets: Olympic snowboarder loves churros, ice cream and more https://t.co/pB7MfoZAuo pic.twitter.com/GR121wKlzt — TODAY (@TODAYshow) 12 февраля 2018 г.

Хлоя Ким стала самым молодым чемпионом за всю историю Олимпиады в соревнованиях по сноуборду. Золотую медаль она получила за успешное выступление в хаф-пайпе, ее результат составил 98,25 балла.

Отметим, соотечественница чемпионки Ариэль Голд взяла бронзу с результатом 85,75. Серебряная награда досталась китаянке Лю Цзяюй, показавшей результат 89,75. Эта медаль стала первой для Китая в Пхенчхане.