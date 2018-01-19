Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты

Спортивное сообщество России продолжает обсуждать Чемпионат Европы по фигурному катанию. Далеко не все уверены в победе российских атлетов.

Так, заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой, которые после показа короткой программы расположились на первом и втором местах соответственно, не стоит расслабляться. Специалист опасается, что итальянка Каролина Костнер, дышащая в спину Евгении Медведевой, постарается во чтобы то ни стало получить золото.

"Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы все-таки достанутся россиянкам", – приводит слова тренера "Чемпионат.com". Кроме того, Алексей Мишин отметил, что наши спортсменки показывают очень высокий уровень, который дает им право побороться не только за золото Чемпионата Европы, но и за главные медали Олимпиады в Пхенчхане.

По словам тренера, его сильно настораживает то внимание, которое обрушилось на Загитову и Медведеву. "Это нездоровая ситуация, через которую в свое время проходили Плющенко и Ягудин. Когда они выступали, для нас как федерации было не принципиально, кто из них станет победителем. Если не первый, так второй. Так и здесь. Это ученицы одного тренера. Каждая из них достойна победы", – заявил Мишин.

Напомним, 18 января в Москве фигуристки представляли свою короткую программу. На первое место сенсационно вырвалась 15-летняя Алина Загитова, обогнав фаворитку турнира, чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Во время проката короткой программы миниатюрная Загитова, ростом всего 156 сантиметров, набрала 80,27 балла, почти на два пункта опередив 18-летнюю Медведеву.

Таким образом, Евгения впервые за два года не смогла выиграть программу на турнире, в котором принимала участие. В последний раз такое произошло на чемпионате мира-2016, когда Медведева была третьей после короткой программы. Тот чемпионат в итоге россиянка выиграла.

В субботу состоится заключительный этап чемпионата: спортсменки покажут свою произвольную программу, которая поможет определить победителя.