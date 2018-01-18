Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве приготовил зрителям множество сюрпризов. 15-летняя Алина Загитова находится на первом месте турнирной таблицы.

Молодой спортсменке удалось подвинуть другую россиянку Евгению Медведеву, которая является действующей чемпионкой мира и Европы. Во время проката короткой программы миниатюрная Загитова, ростом всего 156 сантиметров, набрала 80,27 балла, почти на два пункта опередив 18-летнюю Медведеву.

Отметим, что Евгения впервые за два года не смогла выиграть программу на турнире, в котором принимала участие. В последний раз такое произошло на чемпионате мира-2016, когда Медведева была третьей после короткой программы. Этот чемпионат в итоге россиянка выиграла. Многие спортивные аналитики связывают подобный результат с травмой.

Однако сама Медведева сегодня заявила, что полностью здорова и старые повреждения никак не сказываются на ее катании. "Сегодня последствий травмы не ощущала, со здоровьем все в порядке, не переживайте", – приводит слова Медведевой Р-Спорт. Было видно, что девушка не довольна прокатом. Медведева не смогла сдержать эмоций и после выступления от досады показала себе самой язык.

В субботу фигуристки будут представлять судьям произвольную программу. На данный момент турнирная таблица выглядит так: на первом месте девочка-сенсация Алина Загитова, сразу за ней действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, третью строчку заняла итальянка Каролина Костнер и на четвертой позиции расположилась еще одна россиянка Мария Сотскова.

Отметим, что разрыв между последней спортсменкой и ее ближайшим конкурентом из Италии составляет больше 10 баллов. Как призналась сама Сотскова, откатать программу лучше ей помешало волнение. "Я нервничала, волновалась. Но в целом прокат, хоть и не скажу, что им полностью довольна, был хороший. Не справилась с первым каскадом, но добавила во второй половине, и в этом плане я довольна собой. Трибуны поддерживали, публика очень тепло принимала, это помогло. На дорожке я выложила все эмоции, показала свой образ, передала его. Мне действительно очень понравилось сегодня кататься", - сказала Мария.