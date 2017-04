Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием

Немецкое издание Der Spiegel привело переписку между Роналду и его агентом Осорио де Кастро по поводу обвинений в изнасиловании девушки, которые были предъявлены спортсмену в 2009 году. В общении португальский футболист и его советник обсуждают возможность замять скандальную историю, заплатив пострадавшей за молчание.

Судя по всему, первоначально девушка требовала от Роналду компенсацию в размере 950 тысяч долларов, а затем сумма уменьшилась до 660 тысяч долларов.

Однако советник и футболист отказались платить такие деньги и начали торговаться. В итоге, обе стороны остановились на 375 тысячах долларов.

"Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению", – подытожил результат переговоров де Кастро.

Издание также опубликовало документы о перечислении денег, на которых стоит подпись Роналду. Стоит подчеркнуть, что сам факт совершения футболистом изнасилования до сих пор подтвержден не был.



DER SPIEGEL:

Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw