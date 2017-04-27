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Спорт

Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием

Криштиану Роналду. Фото: Shaun Botterill/Gettyimages.ru
Западные СМИ опубликовали доказательства того, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании девушки. Судя по обнародованной переписке футболист долго торговался с пострадавшей стороной и, в конце концов, заплатил ей 375 тысяч долларов.
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Немецкое издание Der Spiegel привело переписку между Роналду и его агентом Осорио де Кастро по поводу обвинений в изнасиловании девушки, которые были предъявлены спортсмену в 2009 году. В общении португальский футболист и его советник обсуждают возможность замять скандальную историю, заплатив пострадавшей за молчание. 

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Криштиану Роналду Футболист

Судя по всему, первоначально девушка требовала от Роналду компенсацию в размере 950 тысяч долларов, а затем сумма уменьшилась до 660 тысяч долларов. 

Однако советник и футболист отказались платить такие деньги и начали торговаться. В итоге, обе стороны остановились на 375 тысячах долларов. 

"Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению", – подытожил результат переговоров де Кастро.

Издание также опубликовало документы о перечислении денег, на которых стоит подпись Роналду. Стоит подчеркнуть, что сам факт совершения футболистом изнасилования до сих пор подтвержден не был. 

Ранее стало известно, что 13 июля 2009 года в Лас Вегасе, Роналду якобы изнасиловал девушку. Предполагаемой жертвой футболиста стала 25-летняя незнакомка. Позже появилась информация о том, что португалец подкупил пострадавшую, однако доказательств этого не было. 

Автор: Светлана Сидорчук27 апреля 2017, 21:19

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