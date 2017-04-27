Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Немецкое издание Der Spiegel привело переписку между Роналду и его агентом Осорио де Кастро по поводу обвинений в изнасиловании девушки, которые были предъявлены спортсмену в 2009 году. В общении португальский футболист и его советник обсуждают возможность замять скандальную историю, заплатив пострадавшей за молчание.
Судя по всему, первоначально девушка требовала от Роналду компенсацию в размере 950 тысяч долларов, а затем сумма уменьшилась до 660 тысяч долларов.
Однако советник и футболист отказались платить такие деньги и начали торговаться. В итоге, обе стороны остановились на 375 тысячах долларов.
"Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению", – подытожил результат переговоров де Кастро.
Издание также опубликовало документы о перечислении денег, на которых стоит подпись Роналду. Стоит подчеркнуть, что сам факт совершения футболистом изнасилования до сих пор подтвержден не был.
DER SPIEGEL:— M·A·J (@UltraAutistic) 27 апреля 2017 г.
Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw
Ранее стало известно, что 13 июля 2009 года в Лас Вегасе, Роналду якобы изнасиловал девушку. Предполагаемой жертвой футболиста стала 25-летняя незнакомка. Позже появилась информация о том, что португалец подкупил пострадавшую, однако доказательств этого не было.
Телеведущий прокомментировал слухи о закрытии передачи
Специалисты объяснили столкновение туманом
После развода актриса опять удивила общественность
Обсуждая выборы во Франции, литератор внезапно вышел из себя