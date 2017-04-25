Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Совместная фотография Криштиану Роналду и актрисы Джулии Робертс получила уже около 1,5 миллиона лайков. "Всегда приятно встретить приятных людей! Благослови Господь тебя и твою семью", – обратился футболист к артистке в комментарии под фотографией.
Футбольный клуб "Барселона" опубликовал на официальной странице в Instagram аналогичную фотографию Джулии Робертс с нападающим команды Лионелем Месси. "Оскар всегда получает Месси", –написано под фотографией.
Фотосессия игроков "Реала" и "Барселоны" с Джулией Робертс прошла сразу после матча под трибунами стадиона "Сантьяго Бернабеу". "Я очень взволнована, вся моя семья здесь", – цитирует ее Daily Mail. При этом актриса отказалась ответить, кому она симпатизирует больше – Роналду или Месси. Отметим, что матч завершился победой "Барселоны" со счетом 3:2.
Ранее капитан португальской сборной подкупил изнасилованную им девушку, чтобы избежать уголовного преследования. Криштиану Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов. Добавим, что инцидент произошел в Лас-Вегасе еще в 2009 году.
Напомним, в апреле 2017-го года актриса Джулия Робертс заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин по версии журнала People. Примечательно, что она получила этот титул уже в пятый раз. Впервые она удостоилась этого звания в 1991-м, когда ей было 23 года.
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