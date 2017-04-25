Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду после матча против "Барселоны" принял участие в фотосессии. Впоследствии он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram снимок с самой красивой женщиной 2017 года по версии People Джулией Робертс.

Совместная фотография Криштиану Роналду и актрисы Джулии Робертс получила уже около 1,5 миллиона лайков. "Всегда приятно встретить приятных людей! Благослови Господь тебя и твою семью", – обратился футболист к артистке в комментарии под фотографией.

It's always a pleasure to meet nice people! God bless you and your family������❤️️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Апр 25 2017 в 4:51 PDT

Футбольный клуб "Барселона" опубликовал на официальной странице в Instagram аналогичную фотографию Джулии Робертс с нападающим команды Лионелем Месси. "Оскар всегда получает Месси", –написано под фотографией.

@leomessi & Julia Roberts And the Oscar (always) goes to Leo Messi ���� #FCBarcelona #Messi #JuliaRoberts Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Апр 24 2017 в 12:42 PDT

Фотосессия игроков "Реала" и "Барселоны" с Джулией Робертс прошла сразу после матча под трибунами стадиона "Сантьяго Бернабеу". "Я очень взволнована, вся моя семья здесь", – цитирует ее Daily Mail. При этом актриса отказалась ответить, кому она симпатизирует больше – Роналду или Месси. Отметим, что матч завершился победой "Барселоны" со счетом 3:2.

⭐���� #RealMadrid Check out #JuliaRoberts' Bernabéu experience! Así fue la visita de #JuliaRoberts al Santiago Bernabéu. #RMClasico #HalaMadrid Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid) Апр 24 2017 в 12:19 PDT

Ранее капитан португальской сборной подкупил изнасилованную им девушку, чтобы избежать уголовного преследования. Криштиану Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов. Добавим, что инцидент произошел в Лас-Вегасе еще в 2009 году.

Напомним, в апреле 2017-го года актриса Джулия Робертс заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин по версии журнала People. Примечательно, что она получила этот титул уже в пятый раз. Впервые она удостоилась этого звания в 1991-м, когда ей было 23 года.